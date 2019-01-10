元朗找換店警鐘響　揭相鄰珠寶店遭爆竊　失逾百萬元財物

附近遺下一條金鍊。(黃偉民攝)

凌晨4時許，元朗青山公路元朗段124號，地下後巷位置一間找換店的防盜警鐘響起，警員接報到場，發現上址為「一開二」的舖頭，其中左邊為找換店、右邊為珠寶店，兩舖共用一個電閘，內為玻璃門及櫥窗。電閘的電掣箱被撬開，地下兩個「地牛」鎖頭亦遭剪毀，賊人按掣即可開鎖。

其中，珠寶店的玻璃櫥窗被人擊破，內裡有搜掠痕跡；找換店則無損失。珠寶店負責人事後趕返現場助查，初步點算後損失達七位數字，即逾百萬元財物。警方調查後，初步相信事件涉及3名賊人。此外，在附近發現一條幾克重的金鍊，疑為賊人逃走時掉下的贓物。警方正追緝涉案疑人下落，暫未有人被捕。

便衣警員在檢查被剪毀的「地牛」鎖頭。(黃偉民攝)

近年本港爆竊案： 2018年4月18日：大埔金行被三名賊人爆竊，損失數十件珠寶，約值50至100萬元。估計賊人先撬開金舖門口控制捲閘的電子開關盒，然後開動捲閘入內犯案，得手後乘私家車離去。 2018年3月26日：三名哥倫比亞賊人持鐵錘闖入中環威靈頓街一間珠寶店，劫走逾4,000萬元首飾，三名賊人相繼於現場附近大廈及深圳灣落網。 2018年3月20日：尖沙咀海防道40號地下一間找換店，其防盜警鐘突然響起，警員接報到場調查，發現找換店的電閘半捲，木門被撬開。 2018年3月9日：一名賊人潛入上水新財街1號地下的金舖，掠走逾10萬元金飾。 2018年2月21日：賊人撬開油麻地新填地街1號珠寶店後門潛入，但因店舖防盗警報啟動，賊人空手而回。 2017年12月9日：兩名黑衣男子利用工具剪爛北角英皇道315號地下一間金行捲閘鎖頭，潛入店內打爛玻璃櫥窗並取走84萬元金飾。 2017年9月19日：三名賊人持大鐵錘闖尖沙咀周生生珠寶行行劫，狂敲櫥窗玻璃，並伸手入內偷走九件共價值約2,400萬的鑽飾。 2017年3月10日：一名獨行賊用大鐵錘打破彌敦道99號金至尊珠寶金行的櫥窗，掠走價值逾526萬元鑽戒後逃去無蹤。