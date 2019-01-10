【學生墮樓】將軍澳香島中學　中三女生考試後墮樓　同學目擊事件

警員到場調查，據了解，該名女學生於校內三樓走廊，一躍而下倒臥平台，她左腳骨折。（梁銘康攝）

女生考試後墮樓 同學目擊事件

今日（10日）早上11時許，將軍澳香島中學校園內，有一名中三女學生墮樓，該名女生清醒，由救護車送院治理。警方正調查事件原因。據了解，該名女學生於校內三樓走廊，一躍而下倒臥平台，她左腳骨折。事發時，校內學生已考試完畢，女生墮樓時，身旁有其他同學目擊事件。

校長：校方現正了解事件

香港01記者向香島中學查詢，職員表示稍後回覆。至於將軍澳香島中學校長鄧飛指，校方現正了解事件。據校內網站顯示，該中學現時為中一至中五級上學期考試。

近年校園學生墮樓事件： 2018年04月10日：青衣牙鷹洲街中華基督教燕京書院，一名13歲女生放學後，由校園梯間墮下，她跌落地受傷，由救護車送院治理。 2017年9月25日：天水圍元朗公立中學校友會鄧兆棠中學，一名17歲讀中六的男學生，由校園高處墮下，他重傷倒卧操場，但搶救後證實不治。 2013年12月9日：荔枝角中華基督教會基真小學，一名十歲女生離奇墮樓身亡。學校未有報警，反而通知聖約翰救傷隊到場，女生送院後不治。

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