【楊鳴章病逝】今傍晚設靈　現場數百人等候作最後致意

天主教香港教區主教楊鳴章上周四（1月3日）因肝衰竭病逝，享年73歲。教區本周一（7日）起一連三日擺放弔唁冊供市民簽署及悼念。今（10日）午5時，楊鳴章於堅道主教座堂設靈，現場約有數百人排隊瞻仰遺容及鞠躬致意。

教堂現場約有數百名信眾排隊等候瞻仰遺容及鞠躬致意。（余睿菁攝） 教區安排本周一開始一連三日早上9時至晚上10時，於堅道明愛禮堂會設公眾弔唁冊；今日下午5時，楊鳴章遺體安放於堅道主教座堂供瞻仰遺容。教堂現場不斷誦念禱文，約有數百名信眾排隊等候瞻仰遺容及鞠躬致意。教會指，公眾亦可到明愛中心9樓致意。教會晚上8時會開始守靈彌撒；明日早上10時將設出殯彌撒，之後楊鳴章的靈柩會移送跑馬地天主教墳場安葬。

就讀中六的曾同學表示，因學校之前曾邀請主教主持彌撒，所以也有數面之緣。他特地前來鞠躬表達心意，指最欣賞楊主教為人服務的精神。教徒李生則稱，欣賞楊主教落力服務社會及教會，感激對方不怕辛苦，盡力找很多資源，幫幫社會上一些最需要被關懷的人。

（余睿菁攝） 香港教育大學校董會主席馬時亨、校長張仁良、李嘉誠 、李澤鉅及妻子等人獻上花牌，作最後致意。



楊鳴章於1月3日離世。（資料圖片） 楊鳴章因肝硬化而導致肝衰竭，上周四下午1時30分於嘉諾撒（明愛）醫院逝世，終年73歲。楊鳴章於去年（2018年）12月27日入院，病情反覆。楊鳴章突然逝世，榮休主教湯漢樞機出任宗座署理(Apostolic Administrator)一職，負責在教區主教出缺期間，治理本港教區，直至宗座部門另行通知為止。