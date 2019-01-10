【楊鳴章病逝】今傍晚設靈　現場數百人等候作最後致意

天主教香港教區主教楊鳴章上周四（1月3日）因肝衰竭病逝，享年73歲。教區本周一（7日）起一連三日擺放弔唁冊供市民簽署及悼念。今（10日）午5時，楊鳴章於堅道主教座堂設靈，現場約有數百人排隊瞻仰遺容及鞠躬致意。
教堂現場約有數百名信眾排隊等候瞻仰遺容及鞠躬致意。（余睿菁攝）
教區安排本周一開始一連三日早上9時至晚上10時，於堅道明愛禮堂會設公眾弔唁冊；今日下午5時，楊鳴章遺體安放於堅道主教座堂供瞻仰遺容。教堂現場不斷誦念禱文，約有數百名信眾排隊等候瞻仰遺容及鞠躬致意。教會指，公眾亦可到明愛中心9樓致意。教會晚上8時會開始守靈彌撒；明日早上10時將設出殯彌撒，之後楊鳴章的靈柩會移送跑馬地天主教墳場安葬。
就讀中六的曾同學表示，因學校之前曾邀請主教主持彌撒，所以也有數面之緣。他特地前來鞠躬表達心意，指最欣賞楊主教為人服務的精神。教徒李生則稱，欣賞楊主教落力服務社會及教會，感激對方不怕辛苦，盡力找很多資源，幫幫社會上一些最需要被關懷的人。
（余睿菁攝）
香港教育大學校董會主席馬時亨、校長張仁良、李嘉誠 、李澤鉅及妻子等人獻上花牌，作最後致意。
楊鳴章於1月3日離世。（資料圖片）
楊鳴章因肝硬化而導致肝衰竭，上周四下午1時30分於嘉諾撒（明愛）醫院逝世，終年73歲。楊鳴章於去年（2018年）12月27日入院，病情反覆。楊鳴章突然逝世，榮休主教湯漢樞機出任宗座署理(Apostolic Administrator)一職，負責在教區主教出缺期間，治理本港教區，直至宗座部門另行通知為止。
楊鳴章主教喪禮安排
一月七日（星期一）至一月九日（星期三）上午九時至下午十時設弔唁處於香港堅道二號明愛中心五樓明愛公眾會堂，供公眾簽署弔唁冊；
楊主教遺體將於一月十日（星期四）下午五時，安奉於香港堅道聖母無原罪主教座堂供瞻仰遺容，直至翌日出殯；
守靈彌撒定於一月十日（星期四）晚上八時於主教座堂舉行，由陳日君樞機主禮，彌撒後徹夜祈禱；
出殯逾越聖祭定於一月十一日（星期五）上午十時於主教座堂舉行，由湯漢樞機主禮； 彌撒後隨即出殯，奉柩安葬跑馬地天主教聖彌額爾墳場，由夏志誠輔理主教主禮。