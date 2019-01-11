【楊鳴章病逝】楊鳴章今出殯　教區舉行亡者日課　教友作最後道別

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天主教香港教區主教楊鳴章上周四（1月3日）因肝衰竭病逝，享年73歲。教區於周一（7日）起一連三日擺放弔唁冊供市民及信眾簽署及悼念。今（11日）上午8時半，教區於堅道主教座堂舉行亡者日課，追悼楊嗚章，10時將會進行出殯逾越聖祭，今早約近百人到達主教座堂鞠躬致意。

因肝衰竭病逝的天主教香港教區主教楊鳴章，將於今日出殯。今早８時許，約有近百名信眾前往堅道聖母無原罪主教座堂悼念楊鳴章，信眾紛紛走到楊鳴章靈柩前瞻仰遺容及鞠躬致意，作最後道別。教會於8時半正式舉行亡者日課，信眾一同高唱詩歌，送別楊主教。亡者日課完結後，教區將於早上10時進行出殯逾越聖祭，之後楊鳴章的靈柩會移送跑馬地天主教墳場安葬。

楊鳴章因肝衰竭逝世　湯漢樞機任宗座署理治理教區

楊鳴章因肝硬化而導致肝衰竭，上周四下午1時30分於嘉諾撒（明愛）醫院逝世，終年73歲。楊鳴章於去年（2018年）12月27日入院，病情反覆。楊鳴章突然逝世，榮休主教湯漢樞機出任宗座署理(Apostolic Administrator)一職，負責在教區主教出缺期間，治理本港教區，直至宗座部門另行通知為止。

楊鳴章主教喪禮安排：

出殯逾越聖祭定於1月11日（星期五）上午10時於香港堅道聖母無原罪主教座堂舉行，由湯漢樞機主禮； 彌撒後隨即出殯，奉柩安葬跑馬地天主教聖彌額爾墳場，由夏志誠輔理主教主禮。

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