【街馬2019】最少兩男跑手暈倒　送院搶救

「香港街馬2019」今早舉行期間，一名23歲男跑手，於啟德隧道附近突然暈倒，一度陷入昏迷。在場聖約翰救傷隊人員立即為他急救，遂將他送往伊利沙伯醫院搶救。

另外，至上午11時許，觀塘海濱道143號對開，28歲姓賴男跑手不適暈倒。在場聖約翰救傷隊人員為他急救，並使用俗稱「AED救心機」的心臟去顫器。事主其後回復清醒，送聯合醫院治理，現時情況穩定。警方經初步調查，相信事件無可疑。



據了解，至下午約2時，最少兩名跑手暈倒，須送院治理。



「香港街馬2019」賽事包括8公里及半馬拉松，以觀塘繞道作起點。8公里賽事在上午9時許起步，終點為觀塘海濱道；半馬拉松賽事則於上午7時15分起跑，終點為土瓜灣遊樂場。

23男跑手一度昏迷，送院搶救。

濕度高不利散熱 醫生：應飲適量水

今日氣溫18至21度，濕度高達88%。急症科專科醫生馮顯達指，今日天氣不冷不熱，惟濕度高，不利散熱，跑手或感到辛苦，心臟亦負荷較重。馮顯達續指，跑手或受衣著影響，影響散熱；如休息不足，亦會增加風險。馮建議，跑手應飲用適量水，協助散熱。

頭頸無受傷 可用「復原臥式」急救法



馮顯達醫生指，如跑手突然暈倒並陷入昏迷，救護員應先確保跑手頭及頸部並無受傷，如跑手仍有呼吸，則可採用「復原臥式」急救法。救護員應將跑手側卧放在地上， 避免口水、分泌物或嘔吐物留在氣管，導致窒息。

半邊身乏力 或為中風先兆

馮醫生又指，如跑手突然暈倒，並無呼吸脈搏，救護員則需做心外壓及人工呼吸。馮提醒， 如跑手中風，或會半邊身乏力、兩邊臉不對稱及說話不清晰；嚴重者則會神智不清。馮稱，如有跑手中風，亦先檢查他是否有呼吸脈搏、神智是否清醒，再進行急救。如跑手基本維生指數及精神狀態穩定，應讓跑手留在現場，盡量休息，靜候送院。否則，如跑手不停走動，會令血壓飆升，令中風情況加劇。

每遲1分鐘做CPR 死亡率增7至10%

香港急症科醫學院院長蕭粵中表示，有跑手不適暈倒，在場救傷隊人員遂使用心臟去顫器，相信跑手心臟一度停頓，不排除他有隱性心臟病，或患感冒並受藥物影響，造成心肌炎。

蕭醫生指，根據統計，35歲以下人士，如心律停頓，多數患先天性心肌肥厚症。患者如並無做運動，則難以察覺。蕭稱，在場救傷隊人員使用「AED救心機」，並進行心肺復甦（CPR），及早急救，增加跑手生存機會，他指，數字顯示，每延遲1分鐘進行心肺復甦，死亡率則增加7至10%。跑手將來可否再跑步，則取決於心臟停頓原因及腦部缺氧時間；跑手亦需由心臟科醫生跟進及進行評估。

把握「黃金4分鐘」 醫生促下月渣馬增AED機

蕭續指，渣打馬拉松將於下月舉行，他促主辦單位多設「AED救心機」，最理想則每個急救站均有一部，他補充，若跑手如心跳停頓4分鐘，在場人士袖手旁觀，跑手腦部將會死亡，他形容「黃金4分鐘」過後，「之後做乜都無用」。