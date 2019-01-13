【快錢陷阱】兩男為賺一萬蚊兼免費泰國遊　運360萬毒被捕

警方毒品調查科人員根據線報及深入調查後，昨日（12日）聯同海關在香港國際機場進行一項反毒品行動，傍晚6時半，人員在機場入境大堂截查兩名由泰國回港的本地男子。其中，報稱是裝修工人的姓戴53歲男子的寄艙行李箱內，人員發現內有夾板及衣服，掩蓋着12塊共重約4.4公斤懷疑海洛英，總值約360萬元。經初步調查後，警方以涉嫌「販毒」拘捕該男子，初步相信他受僱於犯罪集團，負責將毒品由泰國運回香港。其後，警方亦拘捕一名姓冼18歲無業男子，他亦受聘於犯罪集團，負責監視53歲男子，確保他可以成功將毒品帶回香港。該兩名本地男子涉嫌販毒被捕，現正被扣留調查。警方調查亦發現，兩人經朋友介紹，參與高薪販毒活動，他們可獲一萬元酬勞，機票及酒店的費用亦由犯罪集團支付。

毒品調查科行動組高級督察鄭騏鋒提醒，農曆新年臨近，販毒集團會以豐厚報酬或免費旅行利誘他人協助攜帶毒品進出香港，市民切勿墮「搵快錢」陷阱，呼籲市民切勿貪圖搵快錢機會，以身試法。販運毒品是嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，最高刑罰可被判終身監禁及罰款500萬元。

警方在53歲男子的行李中，發現360萬元海洛英。(王譯揚攝)