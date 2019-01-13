【新義安內訌】尖沙嘴話事人「細B」扣查兩天　獲准保釋候查

新義安內訌引發連串暴力事件，共有最少七宗刑事案件，Ｏ記聯同各總區反黑連月調查，拘捕35人，當中包括新義安尖沙嘴話事人「細B」。一名姓陳37歲本地男子，據悉是「細B」，疑與12月27日將軍澳景林邨斬人及縱火燒車案有關，前日（11日）晚上8時許，在香港仔香島道一名友人的豪宅內，涉嫌「傷人」被警方拘捕，並及帶署扣查。其間，他報稱不適送院治理。扣留期限接近48小時，至今日（13日）晚上7時許，警方指出，被捕的姓陳37歲本地男子已獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到。

O記就景林邨傷人一案，展開連月的情報搜集及拘捕行動，合共拘捕15人，包括「細B」。本月10日，探員在將軍澳突擊搜查兩地點，發現大量與多宗傷人案有關證物，包括GPS全球定位儀器、針孔攝錄機等。警方昨日指有理由相信疑犯利用這些儀器犯案，現正積極調查中。

據了解，警方仍在調查這批儀器的用途，據悉黑社會多用針孔攝錄機作「防守」，例如在賭檔放置有關器材，以監測四周情況，以防仇家掃場或警方掃蕩。而GPS追蹤器則可能用作監察自己人駕車「出貨」的行蹤，或用於挾走目標人物時鎖定其位置。

37歲男涉太子道東案被捕 再被揭16年前行劫

另外，1月5日，太子道東發生的追車劈友案，警方早前已拘捕10人，包括姓謝37歲本地男子。警方經深入調查後，亦發現該男子同時與2002年4月於香港仔發生的一宗行劫案有關。

警方於昨日（12日）已暫控該男子一項行劫罪，案件將於明日（14日）在東區裁判法院提登。警方今（13日）亦暫控該名男子一項串謀傷人罪，案件將於明日在觀塘裁判法院提堂。