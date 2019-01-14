【關刀宣戰】柴灣長髮怪男持關刀拍片挑釁　網民嚇到報警

一段「關刀宣戰」影片，引發柴灣網民恐慌！周日（13日）晚facebook群組瘋傳數段短片，一名長髮男於柴灣樂軒臺對開、手持2米長疑似關刀向同區網民挑釁：「全部都係烏合之眾，等緊你呀！」粗言穢語間殺氣重重，驚動網民報警及「洗版」。有人追根究柢，懷疑事件與該男子日前被「公審」有關，又指他經常手持關刀於區內出沒，擔心終有一日會釀成血案。

涉事男子手持疑似關刀「挑機」。（互聯網圖片）

▼持2米長關刀 「等緊你呀！」

涉事短片昨深夜11時許先上載至「柴灣人柴灣事」，其後瞬即於其他群組瘋傳。片中可見一名蓄長髮、留鬍鬚、身穿背心及戴上一條大頸鏈的男子，手持一把約2米長疑似關刀稱：「全部都係烏合之眾，等緊你呀，我屋企啲嘢你又要管！你最好就報警，一係就我報警！」言談間夾雜大量粗言穢語，且目光凌厲、態度兇狠，雖然短片極速被刪，但不少人認為事態嚴重，恐搞出人命，報警求助。警方趕抵案發樂軒臺附近尋獲該名姓孫（32歲）男子，調查後列作「誤會」處理。

▼疑被「公審」觸發事件 網民憂心

「關刀宣戰」事件引發大量網民洗版，「柴灣人柴灣事」群組更一度刪除帖文及禁止留言以控制場面，引起不滿。有心水清的網民道出事件的前後因果，指涉事的長髮男日前曾被人拍片指摘只顧玩手機、未有收起嬰兒車而阻礙他人，他「爆粗」還擊同時「鬧爆」該群組網民，即時辣㷫一眾網友群起圍剿，進而演變成昨晚宣戰事件；亦有網民認出該男子經常手持關刀於區內出沒，懷疑他精神有異，即使並非發生昨晚一事，亦擔心有人隨時用關刀傷人。