【鎅刀襲妻】坪石邨夫婦「吵大鑊」　妻多處中刀　鄰居制止同遭殃

牛池灣發生倫常血案。周一（14日）凌晨約4時15分，坪石邨紅石樓一對35歲及29歲夫婦因事爆發罵戰，期間據報有人情緒失控，持鎅刀襲擊妻子，女事主走避不及，頭、頸等多處中刀浴血，雙方糾纏期間，男方亦頸部受傷。
「血戰」一直由屋內延伸至大廈走廊，有人更一度企圖跳樓尋死，一名男街坊聞呼救聲揭發血案，慌忙上前制止，混亂間其手指同被刀傷。警方趕抵立即將男事主制服及拘捕，夫婦二人同被送往伊利沙伯醫院治理，兩人均需賓上氧氣罩協助呼吸，其中多處受傷的女事主送院時幸仍然清醒；至於受傷街坊則被送往聯合醫院。
消息稱，事發時兩人年約6歲兒子亦在屋內，一度受驚呼叫，幸無受傷，警方其後將他帶走並轉交其他親友照顧。案件列作「傷人」處理，警方正調查血案因由。
警方帶走夫婦二人的年幼兒子，他未有受傷。
持鎅刀襲擊妻子的男事主亦頸部受傷。（劉定安攝）
近年倫常血案：
2018年12月21日，大埔坑下莆村一對婚變夫婦因分身家問題「吵大鑊」，有人持生果刀及鐵鏟斬劈妻子，女事主後腦等多處中刀重創。
2018年11月24日，天水圍屏廈路橋頭圍村一對夫婦為情鬧翻，63歲妻子斬傷66歲丈夫腳部後被捕。
2018年10月10日，土瓜灣馬頭圍邨一對年邁夫婦爆發罵戰，86歲丈夫斬傷83歲妻子手臂，闖禍後按動平安鐘求救。
2018年9月26日：上環皇后大道中一名男保安與妻子因感情與金錢問題爭執，以34厘米長利刀斬殺妻子，跳樓身亡。
2018年6月18日：新屯門中心發生三屍命案，一對夫婦及其23歲幼女，被發現伏屍一個三房單位內，夫婦兩人胸口中刀身亡，幼女則以氦氣袋笠頭自盡。
2018年5月31日：大圍隆亨邨發生倫常案，一名男子疑用腐液淋妻後墮樓亡。妻子負傷逃出單位向鄰居求救時，丈夫由高處墮樓。
2018年4月7日：柴灣倫常慘劇，一名36歲姓唐女子，疑不滿其83歲父親擅用其洗衣液，女子情緒激動，手持菜刀斬傷父親額頭及面部，其父披血負傷逃離寓所。
2018年3月18日：灣仔發生的外婆勒斃孫子倫常慘案，一名疑有過度活躍症的6歲男童，被五旬外婆勒斃。
2017年10月30日：觀塘月華街觀月樺峯一個單位，一名49歲姓翁男子在單位一睡房內用炭爐燒炭，身旁有一名小孩，他呈半昏迷狀態。
2017年10月29日：沙角邨銀鷗樓發生倫常案，一名79歲姓顏的老翁與65歲妻子疑因金錢問題發生爭執，老翁以菜刀斬傷妻子後反鎖屋內。
2017年10月8日：葵盛東邨盛安樓發生的倫常慘劇，一名男子疑弒母再跳樓企圖自盡。警方接報調查期間，揭發一名老婦在墮樓單位內倒斃，頭部被斬至見喉骨及氣管。