【鎅刀襲妻】坪石邨夫婦「吵大鑊」　妻多處中刀　鄰居制止同遭殃

牛池灣發生倫常血案。周一（14日）凌晨約4時15分，坪石邨紅石樓一對35歲及29歲夫婦因事爆發罵戰，期間據報有人情緒失控，持鎅刀襲擊妻子，女事主走避不及，頭、頸等多處中刀浴血，雙方糾纏期間，男方亦頸部受傷。

「血戰」一直由屋內延伸至大廈走廊，有人更一度企圖跳樓尋死，一名男街坊聞呼救聲揭發血案，慌忙上前制止，混亂間其手指同被刀傷。警方趕抵立即將男事主制服及拘捕，夫婦二人同被送往伊利沙伯醫院治理，兩人均需賓上氧氣罩協助呼吸，其中多處受傷的女事主送院時幸仍然清醒；至於受傷街坊則被送往聯合醫院。

消息稱，事發時兩人年約6歲兒子亦在屋內，一度受驚呼叫，幸無受傷，警方其後將他帶走並轉交其他親友照顧。案件列作「傷人」處理，警方正調查血案因由。

警方帶走夫婦二人的年幼兒子，他未有受傷。

持鎅刀襲擊妻子的男事主亦頸部受傷。（劉定安攝）