【奪命車禍】繁忙時間往沙田綠van　城隧外翻側　司機死16人傷

Timothy Lo 小心駕駛(討論別人駕駛態度)

今日（14日）早上約8時半，一輛403號線綠色小巴於城門隧道公路往沙田方向慢線翻側，事件中16名乘客（10男6女）受輕傷，六十多歲男小巴司機一度被困，獲救後昏迷及血流披面，被送往仁濟醫院搶救。直至10時許，司機送院後證實不治。

現場所見，小巴車頭嚴重變形，車尾玻璃碎裂，多名乘客一度坐在路邊待救。消防員及10輛救護車到場，將傷者分別送往瑪嘉烈醫院及威爾斯親王醫院救治。

現場兩線一度全封，直至早上約9時45分，快線重開，車龍有待消化，龍尾已到梨木樹。運輸署於上午9時48分宣佈，因交通意外，以下路段仍然封閉： 1)城門隧道公路往沙田方向近美松苑的慢線；及 2)城門隧道公路往荃灣方向近美松苑的快線。

403號線小巴由進智公交旗下傑記運輸有限公司營辦，循環來往石籬（梨貝街）及沙田圍，途經梨木樹邨、城門隧道及沙田市中心。