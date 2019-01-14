觀塘男童捲九巴車底　送院後不治　外傭痛哭﹕點解會咁㗎

今（14日）晚上8時許，一輛九巴16M路線雙層巴士沿觀塘協和街落斜，駛至同仁街臨時小販市場對開位置時，撞倒一名10多歲男童，他遭捲入車底。男童由消防救出，陷入昏迷，由救護車送往聯合醫院搶救。男童約於晚上9時20分證實不治。觀塘協和街現場交通非常擠塞。

外傭：點解會咁㗎！

男童被送往醫院時推床上染滿鮮血。外傭情緒激動，亦由救護車送院，她躺床抱頭痛哭，力竭聲嘶哭道﹕「點解會咁㗎！」其父親趕至醫院了解事件，緊抱約6歲兒子，擔心稱﹕「哥哥唔好有事呀！」而其胞弟亦傷心稱﹕「阿哥唔好有事呀！」據了解，事發時外傭正拖著男童，惟男童鬆手衝岀馬路。

目擊者﹕男童衝出馬路 未及阻止感傷心

據姓謝目擊者透露，男童當時在斜路狂奔，更衝出馬路，謝先生已喝停男童，詎料未及阻止，九巴已駛至，但只隔一個車位，收掣不及，車頭將男童撞倒，更將他捲入車底。約四分鐘後，他才見到一名外傭跑至現場，更倒地痛哭，懷疑她當時照顧兩名小童，但胞兄走失，最終引致意外。謝先生本欲留在現場幫忙，惟因患病而逼不得已離開看醫生，事後他立即趕往醫院了解，亦情緒激動，拍打玻璃，致電友人傷心稱﹕「返嚟睇下個小朋友，希望佢吉人天相。」

女親友傷心送院。(王譯揚攝)

男童父親慌忙衝入急症室內，抱緊一名男童，擔心稱﹕「哥哥唔好有事。」（王譯揚攝）

涉事九巴。（陳浩然攝）