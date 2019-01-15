【失戀虐貓】西貢大網仔村屋發現40餓貓　疑遭失戀女斷水斷糧多日

西貢大網仔路大環村懷疑發生虐待動物事件。中午12時53分，警方接獲一名愛護動物協會報案指，大環村26B村屋地下單位懷疑有戶主遺下15隻貓於屋內多日，於是報警求助。屋內至少有40隻貓，當中部分為名種貓英國短毛貓及摺耳貓。現場所見，屋內衛生環境欠佳，滿地貓糞，蒼蠅亂飛。

屋內至少有40隻貓，當中部分為名種貓英國短毛貓及摺耳貓。（陳蕾蕾攝）

30歲女租戶現身當場被捕

西貢警方聯同愛協行動，於村屋門口視察，發現屋內居住環境惡劣，滿地貓糞，傳出惡臭，蒼蠅亂飛。有貓貓爬到門前，明顯毛髮凌亂、身形較瘦削。警方正想爆門之際，一名30歲女租戶出現，自行開門讓警方調查。現場所見，單位約五百多呎，地下有大量動物糞便，屋內陳設簡陋，有水兜及糧兜。該名30歲女子涉「殘酷虐待動物」被警方當場拘捕，案件將交由黃大仙CID跟進，貓貓將由獸醫跟進健康狀況。

調查是否繁殖場

被捕女子聲稱屋內有20隻貓，但現場被愛協救出的貓貓約有40隻。據了解，被捕女子報稱7年前與男友於上址居住，當時只養了兩隻貓，沒有絕育，之後繁殖至現時40隻，之後兩人分手，男友表示會處理貓貓，後來女子發現沒有。被捕人士聲稱每天都有餵貓，但未有整理環境。警方將以上址是否繁殖場作為調查方向之一。

愛協指昨日收到村屋附近街坊報告，指屋內傳出異味，屋主疑近一個月沒有回家，懷疑貓貓斷水斷糧多日。昨日曾跟進，惟未能聯絡戶主，於是今日報警求助。