【曾蔭權出獄】曾蔭權傍晚前往堅道教堂　離開時與陳志明擁抱

前特首曾蔭權被判監一年，今早（15日）於瑪麗醫院獲釋恢復自由，他與妻子於中午12時半返回渣甸山畢拉山道的住所稍事休息。至傍晚5時43分，曾蔭權夫婦離開住所，登上車牌AM388的政府車輛，由「G4」要員保護組人員陪同下，乘車前往位於中環堅道的聖母無原罪主教座堂，之後到香港萬麗海景酒店與兒子一起晚飯。

教區副主教陳志明陪伴曾氏夫婦步出教堂。（林振華攝） 離開時陳志明擁抱曾氏夫婦 曾蔭權夫婦驅車離開住所，座駕往大坑道、中環方向駛去，於晚上6時到達堅道主教座堂。曾蔭權夫婦先後下車，曾蔭權走在前面，率先步入教堂，曾鮑笑薇緊隨其後。兩人入內後，大門關上。夫婦逗留約半小時，離開時教區副主教陳志明陪伴兩人步出教堂，並分別與夫婦兩人相擁。

（盧翊鉻攝） 出獄重拾每日到教堂望彌撒習慣 曾蔭權今早於瑪麗醫院門外會見傳媒時曾提及，感恩今天可以回家與家人團聚，重回正常平靜的退休生活，以及重拾過往數十年每日到教堂望彌撒的習慣。記者問到他是否「有嬲梁振英」，曾蔭權未有正面回應，稱這些感覺已透過唸經掃走，並稱「今日心裏只有一件事就係感恩。」

曾氏夫婦離開教堂後，約於晚上6時48分到達港灣道香港萬麗海景酒店。問到是否與兒子一起吃晚飯，曾蔭權輕聲表示是。

