旺角笨賊騎單車搶手袋　甩鏈墮地棄贓逃跑　四日後落網

旺角一名29歲運輸工踩單車深夜搶劫，扯走獨行女名牌手袋，騎車逃走時單車竟甩鏈，賊人跌倒地上，慌忙棄下單車及手袋逃去，四日後被警方拘捕。據了解，單車是賊人所有。

警方在疑犯報住住所內檢獲他犯案時穿著的衣物。(王譯揚攝)

案發於上周五（11日）晚上11時40分，一名姓蔡39歲女事主回家途中，途經大角咀深旺道8號，一名沒有戴口罩的男子騎單車駛經女事主身旁，突然用手搶去其內有銀包、少量現金、化妝品及身份證的名牌手袋，女事主失平衡跌倒，手腳擦損流血受傷。該賊人騎單車逃去，其間懷疑單車甩鏈，加上女事主高聲呼救，賊人在20米外從單車上墮下。他棄車及棄下贓物，徒步逃離現場。警方接報到場調查，將女事主送院治理，警方檢回事主約共值27,500元的手袋財物及一輛單車，女事主沒有財物損失。

案件列作搶劫，交由旺角警區刑事調查隊跟進。經過翻查閉路電視片段及情報收集，人員鎖定一名懷疑與案有關男子，至今日（15日）上午6時15分，警方拘捕一名29歲姓楊中國籍男子，他報稱任職運輸工人，涉案單車屬其所有。警方在其報住位於旺角海庭道8號的住所內檢獲他犯案時穿著的衣物。該男子被扣留調查，警方會調查他有無涉及其他同類案件。

旺角警區刑事總督察周振才指出，警方未有數字顯示旺角以單車行劫案件有增加，相信今次是個別案件。警方有信心打擊各類罪行，並提醒市民獨自夜歸要避免走僻靜地方，盡量安排親友接送陪伴，年近歲晚，提高警覺，避免賊人有機可乘。