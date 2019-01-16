【追車劈人】太子道截車案反黑組再拘兩男　其中一人僅17歲

多人跳出車外追斬被截私家車上兩人。(資料圖片)

本月5日下午，太子道東發生的截車斬人案，警方反黑組人員經深入追查後，於昨日(15日)下午，分別在長洲及打鼓嶺，再拘捕多兩名涉案男子，他們分別17歲及22歲，均為本地人，涉嫌「傷人」被帶署扣查。警方強調，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。連同今次被捕兩人，該案已有11人涉案遭扣查。消息稱，事件不排除與黑幫新X安同門內訌有關。

案件發生於今年1月5日下午，據報兩名同為24歲的男子(姓蔡及姓馬)，乘坐的私家車至太子道東近彩虹邨對開時，被兩輛私家車截停，其後該兩輛私家車上數名男子下車，並以刀及鐵通襲擊蔡馬兩人，兇徒其後登上其中一輛私家車逃去。

警方隨後接獲報案，指在九龍灣協調道發現一輛私家車形跡可疑，車上無人。警員在車內檢獲刀、鐵通、鐵鎚、天拿水、火機、口罩及手套，懷疑與案有關。兩名被斬男子分別手及背受傷，分別清醒被送往聯合醫院及伊利沙伯醫院治理。

警方調查後將案件列「傷人」，東九龍總區反三合會行動組人員於1月6日凌晨拘捕7名男子，當日下午再拘兩人，直至昨午再拘兩人。警方經調查後，發現其中一名37歲被捕男子，原來涉及2002年4月於香港仔發生的一宗行劫案有關，故除「串謀傷人罪」外，另被暫控一項「行劫罪」。