半夜大手購買張學友演唱會門票?　兩內地男南昌站外被搶12萬元

兩名遇劫內地男子在警車上助查。(陳永武攝)

凌晨1時許，深水埗發生劫案。據報兩名男子在港鐵南昌站C出口外，突遭4至5名賊人圍搗及行劫，搶去其中一人的背囊，內有10多萬元。賊人得手後登上接應的私家車逃去。警方接報到場調查，初步未發現賊蹤；而兩人遇劫男子則被人打傷手腳，救護員到場為兩人包紮，但他們拒絕送院。警方正調查事件來龍去脈。

現場消息稱，兩名遇劫男子為內地人。有人較早時經內地通訊軟件微信，聯絡到本港一名人士，聲稱有大量張學友演唱會門票出售。兩內地人相約賣家，於今日(16日)凌晨在本港交收96張門券，兩人並用背囊盛載12萬元港幣現金，到達深水埗南昌站。當他們抵達時，對方用電話發送一張其身處位置的相片，兩人循相片尋獲「交易現場」，原來是南昌站C出口後面，近連翔道魚類批發市場。

兩內地漢甫抵達上址，即被1名中國籍男子、及4名非華裔男子搗住去路，他們更手持鐵通。兩人隨即被圍毆，搶去內有12萬元的背囊後登車逃去。據知，兩名內地人身上有約2萬元現金，但未有被搶去。

網上有人出價近4,300元，門票仍被人搶購一空。 「張學友 "A Classic Tour" 世界巡迴演唱會2019香港站再見篇」，已於今年1月11日在香港體育館開始舉行，連開15場，至1月29日完結，城市售票網提供門票價格分別為380元、680元及980元。不過翻查該網頁，所有場次的門票均已售罄。以12萬元除96張門票，即每張為1,250元，以原價最貴的980元計，每張仍有270元差價。翻查部份聲稱有門票出售的網頁，一張明日A區(1月17日晚上，原價980元)的門票，出價高達4,300元，但仍被人搶購一空。警方正調查他們高價買入門票的意圖。

網上購票平台顯示，門票已悉數售罄。