【珍惜生命】八旬翁圖跳橋懸崖勒馬　攬緊橋底水管保命

老翁緊抱住幼身膠水管保命。(賴南秋攝)

凌晨4時許，青衣長康邨有保安人員，巡邏至康和樓對開、一條通往青康路的行人天橋時，發現一名89歲老翁手持一把木梯，爬出約20米高的天橋外，大感疑惑，於是上前查問，惟對方只稱攀高「睇車」，無可奈何下只好讓老翁離去。然而，當保安離開不久，老翁竟在橋上攀梯跨越圍欄跳下。

千鈞一髮 緊抱水管救生

正當老翁身體已經懸空，竟在千鈞一髮之際，突然用雙手捉住橋底一條很幼的膠水管，阻止繼續下墮，並大叫救命。保安發現老翁被困在水管與橋底一條水管之間，有如「樹熊」般攬緊水管。保安見狀立即報警求救。由於天橋樓高六層，消防到場後要架起雲梯，將事主救下，他並無表面傷痕。據知事主89歲，因故不開心，留下遺書後打算跳橋自殺，但跳下去的剎那間卻懸崖勒馬。

警方在現場沒有檢獲遺書，經初步調查，相信事件無可疑，列企圖自殺。香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，長者自殺的情況屬於高危。另外，有時事主有透露自己有不開心的情緒，不過家人及親友未必有即時反應，因此日常需要多關心身旁的人士，如果事主有病患，親友亦倍應留意對方情況。

事發天橋約有六層樓高。(賴南秋攝)

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