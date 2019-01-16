【流浮山毒狗】增至八狗中毒　警撿狗屍化驗

流浮山日前發生毒狗案，一間鋁罐廠及一個回收場共5頭看門狗隻疑遭人毒死。原來當天附近亦有貨倉的狗狗遭人下毒手，令5狗命案增至最少8狗。當天報警的鋁罐廠負責人鍾先生懸紅5萬元緝兇，誓要將兇徒繩之於法。

（王譯揚攝） 至少八狗遭毒害 涉事分別為流浮山深灣路的三間公司。鋁罐廠負責人鍾先生早前透露，其貨倉育有兩狗，包括懷有身孕、養了兩、三年的「黑妹」，以及一隻約一歲大的「Leo」。據鋁罐廠職員羅小姐表示，當天附近有回收倉亦發現有三狗被毒害，鋁罐廠對面做升降台的機械公司亦有三兄妹狗狗被毒害，三兄妹更只有半歲，令這次被毒害的狗狗增至八隻。

（讀者提供） 有人將劇毒混在飯盒 鍾先生指，當日工廠收工，職員下班拉閘時，兩狗仍然精神奕奕，詎料約一小時後，兩狗突然嘔吐大作，吐出雞骨、雞頸等，「四圍舂、四圍撞，抽搐，知佢中咗毒」。羅小姐標sho，近鐵閘位置有雞肉飯盒，懷疑有人將劇毒混在飯盒放下，吸引狗狗進食。負責人鍾先生事後翻看閉路電視，認為事件有可疑，於是報警。現時鍾先生懸紅5萬元緝兇，「狗都係有生命，如果可以咁狠心殺隻狗，你同殺人都無分別。」他希望市民提供線索予警方。