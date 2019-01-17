【欺凌車長】巴士司機遇惡客揭辛酸：「還手變互毆，我地蝕底!」

前晚(15日)在大嶼山愉景灣發生的巴士車長被「大媽」毒打事件，繼之前網上流傳的片段，一名愉景灣巴士車長在車前門外，被一名操普通話女子拉扯頭髮，另一女子則大聲指罵，至昨日深夜再有另一條「新片」流出。

打車長現場一遍混亂。(圖片截至網民Marie Fe Santos片段) 新片段長約1分半鐘，相信由一名外傭拍攝，可見涉事的車長當時仍座在駕駛席，兩名普通話女子大叫，並拍打司機的頭部、扯衫，司機只好用稍為避開及用手擋格，但仍清晰聽到「啪啪聲」。有一名男子用廣東話稱「有無搞錯呀，打左好耐喇!」車門外則有一黑衫男子用普通話與其他車外的女子交談，當中提及過「孩子、我都撞到了」等字，但無人上前阻止襲擊事件。只有拍片的外傭用外語提及過「police?」一詞。 《香港01》記者昨深夜重返愉景灣巴士站了解情況，一名不願具名的愉景灣巴士車長透露，近期因愉景灣有樓盤出售，加上區內設有一間酒店，因此吸引不少遊客前來，當中很多是內地客。被問到內地遊客會否不尊重司機，車長坦言部分內地客的態度「真係唔得」。他估計，或因為言語不通導致問題。他續稱，自己未試過遇襲，但坦言聞說過有同事被打。 如果對方要動手，該司機直言不能還手：「還手就變咗互毆，最後都係我哋蝕底!」，因此亦只能「打都無辦法，任由佢打，坐響度唔可以離開，最多事後報警」。車長又指聽聞涉事司機事後打算不追究，「某方面唔追究都好，我地巴士有車CAM，希望政府都要告打人果個」。 該車長續指，得知該外傭已經將片段交予巴士公司，希望能為被打的同事討回公道。

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巴士車長變「出氣袋」的事件，近年屢見不鮮，亦間中可見有網片流出，巴士車長被推撞、圍罵、打傷，甚或與人互毆。

2018年11月9日上午11時許，一名61歲婦人在東涌逸東邨巴士總站，擬搭乘開往荃灣方向的E31路線龍運巴士，疑有人趕至站頭時「送車尾」，於是以身擋車。有巴士公司車長見狀上前勸阻，惟有人卻出手掌摑56歲車長，車長受傷倒地。有人疑見闖禍一度欲離場，卻遭23歲站長截停。糾纏間，站長右手腕受傷。婦人被捕，受傷車長及站長送院。 2018年9月24日上午11時許，一名35歲男巴士司機與一名49歲男乘客，在元朗青山公路近又新街巴士站因瑣事問題爭執，其間男乘客懷疑以手襲擊司機，男乘客被捕，司機送院。 2018年09月19日，上午，一班巴士乘客，在大欖隧道轉車站，怒氣沖沖圍搗一名E34A線龍運巴士女車長，當中不乏粗口指罵，更有男乘客涉嫌用手推撞該名女車長，最後女車長走回巴士「避難」。事緣疑因有乘客在公路要求停車去廁所遭否決，有人遷怒女車長並惡言相向「問候母親」，車長於是「碌車」慢駛，反導致其他乘客不滿遭圍攻。

據九巴去年(2018年)提供的數據顯示，去年首七個月，已發生41宗巴士司機受襲案，前年全年則有35宗。九巴高層在去年召開的「香港專營巴士服務獨立檢討委員會」指出，警方處理相關案件時，只當作一般糾紛處理，而不引用本身針對該等行為的《公共巴士服務規例》。

根據現時法例，「糾紛」並非刑事罪行，而違反《公共巴士服務規例》則屬刑事，當中違反13A可被處罰款3,000元及監禁6個月。