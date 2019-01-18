【挑戰海關】海關查藥房　霸氣職員：同我出去　關員：唔行，吹呀

海關執法「舌戰」藥房惡職員！周四（17日）晚互聯網瘋傳數段短片，多名海關人員於上水某藥房行動期間，疑因「趕客」惹起職員不滿，其中一名黑衫惡漢「兇」關員稱：「大晒呀？你唔好喺度阿趦阿趄（阿之阿左）呀！」雙方更一度推撞，氣氛緊張。事件引發熱議，網民相信行動與昨日海關掃蕩冒牌保健沖劑有關，懷疑藥房職員心中有鬼，「唔係大晒，但執緊法就大過你！」
走啦走啦走啦，冇生意呀。
咩冇生意呀？你同我行出去呀！咩事呀𠵱家！
一名黑衫男職員一度與海關人員推撞。（互聯網影片截圖）
惡職員：咩冇生意呀？你同我行出去呀！
涉事數段短片均只有10餘秒，昨晚開始於各大facebook群組瘋傳。片中可見一名相信是海關人員的男子，於藥房門口驅趕客人稱：「走啦走啦走啦，冇生意呀。」一名黑衫黑褲男職員即時召喚顧客，並一手將關員推出店外，怒稱：「過嚟過嚟，咩冇生意呀？你同我行出去呀！咩事呀𠵱家！」即使關員表露身份他亦置之不理，「海關又點呀？又如何呀？大晒呀？你唔好喺度阿趦阿趄（阿之阿左）呀！」
惡職員喝令返入去 關員：唔行呀，吹呀！
另一片段已可見有警員及其他關員在場交涉，並在場圍起封鎖線。另一名職員亦指手劃腳向關員對質：「你有冇郁過手呀？」當時有一名紅衫男子在旁勸阻。「兇」人的黑衫漢則繼續發惡，向另一名疑似較高級的關員稱：「你行返入去呀同我！」該關員反擊：「唔行呀，吹呀！」該男子又指「唔行你唔好搞我啲同事！」
過嚟過嚟，咩冇生意呀？你同我行出去呀！咩事呀而家！
唔行呀，吹呀！
該名黑衫漢其後亦「兇」另一名關員。（互聯網影片截圖）
網民憂心 要求嚴厲執法
片段引發網民激烈討論，有人認出涉事地點為上水一間藥房，並相信行動與昨日海關掃蕩冒牌保健沖劑有關。不少人擔心有關行為會影響治安，並懷疑藥房作賊心虛，「肯定有問題」、「唔係大晒，但執緊法就大過你！」、「要求嚴厲執法，拘捕呢個傷害公職人員嘅藥房仔！」但亦有人認為海關人員用詞不當才成事件導火線，「人哋打開門做生意，趕客都算，仲要大大聲講冇生意。」《香港01》正向海關查詢事件。
海關根據線報於昨日（17日）搜查旺角、屯門、大埔及上水等7間零售店舖，檢獲350件、值約2.5萬元懷疑冒牌保健沖劑，拘捕11名男女，當中包括3名負責人。