【失蹤人口】伊院內輪候急症　腦退化症八旬翁失蹤幸尋回

一名85歲老翁今日在伊利沙伯醫院急症室內輪候看醫生時，突然失去蹤影，家人苦尋無果，於網上發文尋人及報警求助。85歲老翁姓方，今日上午11時許，他由妻子陪同到伊利沙伯醫院急症室看醫生，其間不知所終，家人立即在醫院警崗報警，翻查閉路電視後，發現他沿衛理道離開醫院。

方伯當時身穿黑色外套、黑色長褲及黑色波鞋，身上沒有電話、銀包及證件，亦無戴眼鏡。其身體狀況比較差，頭暈不適，並患有腦退化症。據親友卓小姐指，方伯居住在九龍城區，每天與妻子會乘搭九巴11K路線巴士前往土瓜灣街市賣生果。至晚上10時半，警方在將軍澳區發現老翁，他幸無大恙，將他帶回將軍澳警署，其家人正趕往接他。

伊利沙伯醫院發言人亦就事件發出呼籲，指一名八十五歲男病人今晨在家人陪同下，經救護車到伊利沙伯醫院急症室求診，病人在等候診治期間自行離開急症室，其後醫院翻查病人詳細醫療紀錄並經家人確認，病人患有認知障礙症病史。院方立即派出保安員在醫院範圍內搜索及翻查閉路電視紀錄，確認病人在早上約11時自行離開醫院，遂於中午協助家屬報警求助。該名病人蓄有白色短髮，行動自如，離開醫院時穿黑色外套及牛仔褲。院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告事件，並會繼續全力配合警方的搜索行動。