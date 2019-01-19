【舊愛斬新歡】入屋片段曝光　友人提醒：佢有嘢　新歡中刀一臉血

天水圍天逸邨逸濤樓傷人案，女子攜新歡及男性友人到前度家中執拾物品，詎料雙方口角，舊愛持刀斬傷前度的新男友。雙方講數片段曝光，一對男女在單位門前與疑似前度爭辯，女方稱﹕「我同你講過，啲嘢唔係我架！」陪同到場的另一名男友人提醒情侶﹕「佢有嘢喎。」新歡吸一口煙，淡定稱﹕「我知呀，有嘢咪有嘢囉！」雙方爭持不下，女子嘗試入屋，新歡好像有點擔心，從後扯住她的手袋試圖拒止。未幾便發生血案，現場消息指，新歡被斬多刀，一臉鮮血，駕車逃回逾20公里外的大埔康樂園，其後被送院治理。

現場消息指，懷疑斬人男子（左），開門時疑已準備了刀，其後涉案女子嘗試入屋時，被新歡阻止。（讀者提供）

事發於今日（19日）下午近2時，有片段拍下雙方口角的情況。當時一對男女站在單位門前，與屋內的前度男友爭執。前度男友脫下口罩，右手握緊疑似刀柄的物件，左手則拿著電話。單位內疑有另一名婦人。

新歡：我知呀，有嘢咪有嘢囉

從片段所見，前度不滿稱﹕「拎咗你唔過嚟攞，你咪對佢囉，件事，一件對一件呀嘛！」該女子反駁指東西並不屬於她，前度續向女子稱﹕「入唔入去呀，唔入去就閂門。」陪同到場的另一名男友人提醒﹕「佢有嘢喎」，新歡回應﹕「我知呀，有嘢咪有嘢囉。」其間前度曾透過電話向朋友傳語音短訊，女子則嘗試走進單位，立即被前度喝止﹕「你唔好入嚟呀。」新歡聞言，扯着女朋友的手袋，阻止她走入單位。

現場消息指，前度疑早有準備，開門時已拿著刀。其後，他疑情緒激動，揮刀追斬新歡。新歡被斬多刀，「成面血」，駕車逃回逾20公里外的大埔康樂園，其後由救護車送往那打素醫院治理，而涉案女子及其男性友人則在現場助查。涉案女子與前度男友相識數個月，前度疑有精神問題，但不曾聽過該女子被打或家暴。前度施襲後逃去無蹤，警方刑事調查隊接手調查，正追緝他歸案。

講數影片連環圖﹕

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警方封鎖大廈地下調查，警員手持盾牌戒備。（余睿菁攝）