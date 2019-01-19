【反黑冚賭】大埔四機舖變釣魚機賭檔　「兌數仔」積分兌現金抽佣

警方今(19日)下午四時許，帶隊到大埔區內四間電子遊戲機中心，進行代號「嚴將行動」的拘捕行動，行動中拘捕36人，檢走9台釣魚機及241張積分卡。涉事的四間電子遊戲機中心內，皆與稱為「兌數仔」的人士合作，允許「兌數仔」將賭徒積分卡內的積分兌換成現金，從中獲利並與遊戲機中心瓜分。警方指，賭博營利金額每日最高可達港幣一萬元。

大埔警區助理指揮官莊成逸(圖中)稱，該非法賭博手法營利額每日最高可達港幣一萬元。（王譯揚攝）

大埔警區助理指揮官莊成逸指，涉案的四間電子遊戲機中心與稱為「兌數仔」的人士合作，由中心發售積分卡。當賭徒在可以調較遊戲難度的釣魚機遊戲內贏得積分後，可向「兌數仔」透過讀卡機將積分以一分對一元的價格兌換成現金。過程中，遊戲機中心會予先將現金交給「兌數仔」，由「兌數仔」與賭徒交涉，而遊戲機中心在過程中會為「兌數仔」提供百成之五佣金。警方正調查此類型賭博手法是否普及，不排除有進一步的拘捕行動，行動現交由大埔警區重案組第三隊跟進。

警方大埔警區反黑組人員自去年(18年)底起，開始進行情報搜集及調查工作，執行代號「嚴將行動」的反三合會行動，並於今日下午突擊搜查四間位於大埔區內的電子遊戲機中心。行動中警方共拘捕36人，26男10女，年齡介乎20至72歲，部份人有三合會背景，因涉嫌於賭場外參與非法賭博，及於賭場外場所協助或經營賭博場所被捕。行動中亦檢獲9台「釣魚機」遊戲機、讀卡機、241張積分卡及現金十萬元。