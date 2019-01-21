美赴港航班乘客急病轉降加國　-30˚C壞門　260人捱寒18小時

聯合航空工程人員正進行維修機門工作，但未果效。(圖片來源：Steven Lau/Twitter)

美國聯合航空一班由美國紐華克(EWR)機場前往香港的客機，原訂於當地時間上星期六(1月19日)下午起飛，直接飛往香港，然而飛行途中，因有乘客急病，機師決定轉往鄰近的加拿大鵝灣機場。然而，由於上址最低達至攝氏零下30度，竟疑因此「凍壞門」，機艙門不能正常運作，無法再次起飛來港。據知機上有約260人，他們只能在機艙內度過18個小時，直至本港時間今日(21日)凌晨約3時(即當地時間20日下午3時左右)，終有另一架客機飛抵，將機上所有人接走，折返飛回紐華克，結束一段冰雪之旅。

涉事為聯合航空UA179號班機，客機於美國東岸時間19日下午約3時，在紐華克國際機場起飛，前往香港。該航班以波音777-200ER型客機執飛 (機身注冊號為N57016)，飛行時間大約16小時。該航班預計取道「北極航線」，飛越格陵蘭、北極上空，再經俄羅斯進入蒙古及中國，最後抵達香港。

然而，航班飛行約3個半小時後，在接近格陵蘭的33,000呎上空時，據報有乘客急病，經機師評估後，決定調頭飛往最就近的加拿大紐芬蘭鵝灣機場(GOOSE BAY，YYR)，讓該名乘客及時送院治理。期間，該機場的人員協助飛機重新加油，惟未能合上機艙門，經工作人員檢查後，初步懷疑艙門被「凍壞」。據報，紐芬蘭當日最低氣溫為攝氏零下30度。

工作人員多番登機進行維修，但仍未果效。由於時值入夜，當地機場晚上卻無移民局、海關人員駐守，故未能安排旅客入境，因此機上乘客及機組人員，需在機上度過寒夜。據悉，由於客機本身設計要在寒冷的高空飛行，因此機艙內亦不算太凍，機艙服務員只好派毛氈讓乘客取暖入眠，他們亦協助將食物及飲品分發，等候「救星」來臨，不過由於等候時間太長，物資已愈來愈不足，部份乘客鼓譟。

UA179客機轉降冰天雪地的鵝灣機場後約17個半小時，另一架聯合航空波音777-200ER客機(注冊號為N57016)終飛抵鵝灣機場，接走所有滯留機上的人士，並於當地時間20日下午3時許(本港時間今日凌晨3時許)，以UA8179航班，折返美國紐華克機場。預計客機於本港時間今早7時左右可以返抵紐華克。至於旅客幾時可以飛抵本港，則有待聯合航空再公佈。