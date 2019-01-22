【奪命鋁窗】 屋宇署限一個月內檢查鋁窗　美麗華：將配合調查

尖沙咀美麗華酒店昨早（22日）發生墮窗撃斃內地女途人事件！據了解，今早屋宇署已向美麗華酒店發出勘察令 美麗華酒店發言人回覆《香港01》查詢時，指現時警方正調查事件，不便透露詳情，又指會盡力配合屋宇署的指令，另外亦會跟進死者及清潔女工情況，提供協助。

將配合調查 為死者及工友提供協助

據了解，屋宇署已向酒店方面發出勘察令，要求酒店需於一個月內，檢查所有酒店窗戶。美麗華發言人今早回覆《香港01》查詢時，現時案件正由警方調查中，酒店方將配合警方及及屋宇署的調查，並盡力配合屋宇署的指令，惟現時不便透露詳情。另外，酒店方亦表示一直有同事跟進死者及工友情況，並提供相應協助。

事發後玻璃散滿一地，涉及範圍6米乘6米（梁銘康攝）

清潔服務業工會：工友負責「絕對喺荒謬」

職工盟清潔服務業職工會幹事杜振豪表示，要工人負上責任「絕對喺荒謬」，除非是工友故意將鋁窗扔下，否則管理公司應負上責任，不可能由沒能力處理維修保養問題的工友負責，「根本搵最弱細嘅開刀」。他又指，若法律上需要工友負責，便是法律出現問題，警方如沒有足夠證據檢控他們亦不應拘捕工友，因拘捕行動本身對工友心理傷害亦很大。現時工會仍在了解事件中。

鋁窗高處墮下 撃斃內地女途人

尖沙咀美麗華酒店昨早有鋁窗由高處墮下，不幸撃中一名內地女途人頭部，傷者當場倒地不起，救援人員接報後到場，事主送院搶救後不治。事發時一名清潔女工於酒店16樓進行清潔，嘗試將一扇窗戶打開，惟一打開窗戶便隨即墮下，警方及後拘捕一名39歲尼泊爾籍酒店女清潔工，她涉嫌「容許物件從高處墮下」，昨日已獲准保釋候查，並須於2月上旬向警方報到。

被撃中的內地女途人當時與一名同行男子途徑上址，兩人均屬廣東省，昨早才坻港，男子受輕傷，治理後已出院。