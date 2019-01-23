避警追截　賊車大埔道衝燈硬撼的士　賊人被捕　的士兩人被困

涉案疑人被拘捕。(陳永武攝)

凌晨2時許，深水埗大埔道發生車禍，一輛七人車沿大埔道往沙田方向行駛，途至美荷樓對開「T」字路口時，突與一輛由青山道右轉入大埔道之的士迎頭相撞，兩車車頭均嚴重損毀。其中，的士司機及前座乘客被困，要由消防救出，他們幸仍清醒，救護員即場為他們處理傷勢，並送院治理。警方正調查意外成因。

消息稱，觀塘警區刑事調查隊人員，較早時在深水埗追蹤一名涉及盜竊案的疑人，惟賊人發現後立即登上七人車踩油逃走。當七人車駛至上址路口時，疑有車不理紅燈繼續加速，硬生生撞向的士。尾隨的便衣警員立即落車拘捕涉案疑人，並通知上峰發生車禍，要求增派救援人員到場處理。

據知，疑人涉及「盜竊」案，被盜走的包括大批手提電話。案發於上星期六，盜竊現場為觀塘茶果嶺道一個工廈單位。負責調查的探員，根據閉路電視獲悉賊人登上涉案車輛，探員繼而展開追蹤。直至今日凌晨，終在深水埗福榮街與桂林街交界發現賊蹤，疑人見有「皇氣」立即登車逃走，賊車沿欽州街、長沙灣道、南昌街轉入大埔道，沿途高速並多次衝燈，警方私家車尾隨追截，直至上址意外現場，賊車終撞向的士。疑人在撞車後立即棄車，徒步逃去，但走出約50米後，終在公園內被探員拘捕。

初步得悉，涉案七人車未有報失記錄；至於偷竊電話案中，據悉警方在閉路電視中，發現有數人涉案及登上賊車，因此不排除涉及集團式犯案，及稍後或有更多人被捕。現場消息犒，被盜走的電話，為中國牌子「小米」。

賊車撞向的士後，兩車車頭嚴重損毀。(陳永武攝)