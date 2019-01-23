【九巴學生車禍】涉事巴士曝光貼留廠通告　傷者父斥車長不負責任

男童母親哭成淚人 醫生提雙親隨時要簽字

今早大埔南運路，一名15歲羅定邦中學男生返學期間，遭九巴撞倒昏迷。受傷男童的父親何先生表示，兒子被巴士撞倒，手腳雖無大礙，惟頭部重創，送院時情況嚴重，需要即時搶救，現時已完成開腦減壓手術，留院治理。何先生指，其妻在意外後第一時間趕抵醫院探望兒子，但難以接受事實，一度哭成淚人。他表示二人均非常擔心兒子安危，即使醫生講解兒子的情況，二人也無法聽進耳內。但何指，未來一星期是關鍵時間，醫生已提醒二人要有準備，需隨時入院簽字。

受傷男童的母親意外後第一時間趕抵醫院探望兒子，但難以接受事實，一度哭成淚人。 （梁銘康攝）

何生指一家居住在粉嶺，兒子平時乘火車抵達大埔墟火車站後，便會下車步行返校。他指沿途非常安全。 （梁銘康攝） 兒子成績中上 動靜皆宜 疑驚遲到趕返學校 何生指一家居住在粉嶺，兒子平時乘火車抵達大埔墟火車站後，便會下車步行返校。他指沿途非常安全，豈知今早兒子卻遭遇橫禍。何生續指，兒子學業成績中上，動靜皆宜，會藝術、打籃球及拉小提琴，並已考獲六級小提琴。何生指，近期學校適逢考試周，「媽咪（妻子）可能管教佢會嚴啲，可能係我仔仔驚遲到，所以行快咗」。翻查校曆，中三級已考完試，現正常上課。而學生則指，每次遲到均會收到一張通知，累積五次會有缺點。

父親指車長不負責任 「如果車死佢點？警都唔幫佢報？」

有指意外是因為男童衝行人過路燈而肇禍，何先生指現時無目擊證人，難以下判斷，但質疑「咁大架車，就算點趕間都會睇到，你都唔會衝埋架車到，呢個正常人本能。」他又指，涉事九巴車長不負責任，何生自言自己也是駕駛24噸中型貨車搵食，清楚交通規則，如遇到交通意外，不論過失，車長理應停車，「好彩無碌過啫，碌過就死人啦，咁大架巴士。如果車死佢點？幫佢報警可能救得返呢，警都唔幫佢報，咪不負責任囉。」

現時九巴職員已聯絡何生，留下卡片，並指如有需要何生可以聯絡九巴公司。何生坦言，現在不是追究責任的時候，「你賠幾多錢我都無用」，他只希望仔仔早日康復，將來無後遺症。

涉事九巴曝光 車頭貼「此車留廠」告示

意外後，涉事71K九巴事後已返回車廠，車頭張貼通告指「此車留廠」，內容指車輛涉及交通意外及有傷人，未經授權，車長不得駕駛此車出外，可能稍後會再作檢查。 而記者在場觀察，未見巴士右邊車尾有血跡或撞車痕跡。