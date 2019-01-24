【K仔扮茶葉】千斤頂喇叭掩飾　暗藏5,700萬元毒品　近十年最大宗

近十年最大宗空運氯胺酮案，海關檢獲5,700萬元毒品！上周五（18日）海關於機場檢查一批由馬來西亞抵港貨物，發現13箱貨物中五箱存有120包毒品，毒販魚目混珠，用汽車零件及真空茶葉袋作掩飾。該批氯胺酮的寄貨人及收貨人無現身，海關估計毒販會將大部分毒品外銷，案件暫未有人被捕。

海關人員檢查該13箱貨品時，發現貨品分為上層及下層，上層的8箱大件貨物為汽車千斤頂。而下層的5箱細件貨物，整齊排列及密度高，關員發現該五箱貨物為汽車喇叭，底層存有120包經真空處理的茶葉。之後打開石紙包裝，發現裡面卻是白色晶狀體，經檢測後證實為氯胺酮，每包毒品約重一公斤。而今次案件為近十年，海關搗破最大型的空運氯胺酮案，暫未有人被捕。

機場科空運貨物第一組指揮官鄧國強表示，海關於上周五（1月18日）於香港國際機場偵破一宗利用空運貨運途徑販運毒品案件，檢獲約120公斤懷疑氯胺酮，估計市值約5,700萬元。當時，一批由馬來西亞電子金屬制品廠寄出的貨品，列明收貨人為本港一間汽車維修公司。

海關人員檢查該13箱貨品時，發現貨品分為上層及下層，上層的8箱大件貨物為汽車千斤頂。（黃偉民攝）

五箱貨物存有120包經真空處理的茶葉，打開石紙包裝，裡面卻是白色晶狀體，經檢測後證實為氯胺酮。（黃偉民攝）

毒品寄貨及收貨人行蹤未明

海關毒品調查科機場調查課監督賴子榮表示，寄貨人申報貨物為汽車零件，關員檢查時找到喇叭及千斤頂，毒販魚目混珠，以零件作雙重掩飾，企圖避過檢查。另外，該批毒品的寄貨及收貨人未明，海關仍與當地執法機關調查案件，不排除日後有人被捕。

料大部分毒品 轉銷至外國

賴子榮續指，過去不少同類案件，寄貨人將毒品申報為用食品、飲品及日用品作掩飾。去年海關搗破有五宗同類案件，相信並非集團式販毒活動。據資料顯示，估計毒品少部分本銷，而大部分將轉口至外國，主要轉去美洲、澳洲及台灣等地。

最高被判處終身監禁

海關強調，販運危險藥物乃嚴重罪行，一經定罪最高罰款500萬元及判處終身監禁。署方將會循物流、航空及貨物公司路線調查，以了解整個空運鏈。並與海外執法機關合作及交流，如找到案件的寄貨人，將會以合法渠道作互相協調，並緊密接觸盡力阻毒品進出口。

檢獲氯胺酮數字 近年有下降趨勢

據資料顯示，海關整體檢獲的氯胺酮數字有下降趨勢，由2017年檢獲的58公斤，下降至去年的18公斤，跌幅約七成。當中約八成以郵寄的方式販運，馬來西亞為主要毒品來源地之一。另外，機場檢獲氯胺酮數量由前年43公斤，減至去年的12公斤。而機場空運檢獲氯胺酮數字，由前年32公斤，減至去年的8公斤，跌幅約七成。