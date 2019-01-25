【校園欺凌】「BAND 3」名校培養電影足球人才　冀另類途徑入大學

校長彭綺蓮博士。(仁濟醫院董之英紀念中學網頁圖片)
馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學，發生懷疑校園欺凌事件，一名學生疑遭受同學「扭耳仔」，甚至被多名同學除褲打屁股。雖則校方聲稱事件不涉及任何欺凌成分，只是同學間過火嬉戲。但警方初步調查後，昨日(24日)在馬鞍山區內拘捕了8名男子(17至19歲)，涉嫌「普通襲擊」，被捕人已獲保釋候查。
涉事的仁濟醫院董之英紀念中學，在馬鞍山區內頗為出名。據該校官方網頁「校長的話」中，自稱「彭博」的校長彭綺蓮博士在文中提及，該校雖為「第三組別」(BAND 3)學校，但她希望能「帶領成績稍遜的學生，重尋學習的道路」。
文中透露，彭綺蓮博士於2006年獲澳洲昆士蘭大學頒授哲學博士學位，博士論文主要研究「如何透過不同教學模式以提升香港中學生的創意思維」，並取得一定成果。
仁濟醫院董之英紀念中學於1994年在馬鞍山創立，彭綺蓮為當時創校教師之一，直2009年接任第四任校長，因此，她從事教育工作已逾20年。
當她接手校長一職，即在校內推行兩項突破性的計劃：「傑志計劃」及「創藝計劃」，為在足球運動及電影方面，具潛質及才能的學生，提供有系統及多元化的學習機會，冀能在「因材施教」拓展新課程方面作先導者。
該校有學生「同學間過火嬉戲」。(資料圖片)
至於為何選擇足球和電影呢?文中提及，該校學生一向都活躍於足球，當時社會上認為，用大量時間練習足球，令該校與「讀書學習」背道而馳。但足球可培養團隊精神、毅力、尊重、情緒智商等。但她重申，「足球生涯很短暫，沒有學識的伴隨，他朝不能馳騁綠茵時，就會頓失專長。」而計劃以傑志命名，亦因為是和本地足球隊傑志合作，訓練學生；
至於電影方面，「從前學生對英文可謂望而生畏，但改以戲劇模式上堂，學生卻能手拿英文劇本，投放感情，開懷閱讀」，該校亦開辦了「創藝課程」，教授學生電影藝術及創作技巧。
而上述兩項計劃，彭校長坦言「只是一項工具」：「與其讓學生只管花時間爭逐分數，不如師生同心，共創新路，讓學生以另類精英的途徑，進入大學。」
仁濟醫院董之英紀念中學。（資料圖片）
不過，該校於前年(2017年)，被傳媒揭發，捲入懷疑「影子學生」風波。據報道，該校在16/17學年，有10名中一或中四學生缺課超過90日，當中有學生缺課多達142日，惟教育局紀錄顯示這批學生是「在學」，校方被質疑有意「充數」避過「縮班」危機。
校方隨後發表聲明，否認該校涉「影子學生」問題及違反《教育條例》，又反擊稱報導失實及對指控深表遺憾，並保一切法律追究的權利。教育局則介入事件，稱會向校方仔細了解。