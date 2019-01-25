【校園欺凌】「BAND 3」名校培養電影足球人才　冀另類途徑入大學

校長彭綺蓮博士。(仁濟醫院董之英紀念中學網頁圖片)

馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學，發生懷疑校園欺凌事件，一名學生疑遭受同學「扭耳仔」，甚至被多名同學除褲打屁股。雖則校方聲稱事件不涉及任何欺凌成分，只是同學間過火嬉戲。但警方初步調查後，昨日(24日)在馬鞍山區內拘捕了8名男子(17至19歲)，涉嫌「普通襲擊」，被捕人已獲保釋候查。

涉事的仁濟醫院董之英紀念中學，在馬鞍山區內頗為出名。據該校官方網頁「校長的話」中，自稱「彭博」的校長彭綺蓮博士在文中提及，該校雖為「第三組別」(BAND 3)學校，但她希望能「帶領成績稍遜的學生，重尋學習的道路」。

文中透露，彭綺蓮博士於2006年獲澳洲昆士蘭大學頒授哲學博士學位，博士論文主要研究「如何透過不同教學模式以提升香港中學生的創意思維」，並取得一定成果。

仁濟醫院董之英紀念中學於1994年在馬鞍山創立，彭綺蓮為當時創校教師之一，直2009年接任第四任校長，因此，她從事教育工作已逾20年。

當她接手校長一職，即在校內推行兩項突破性的計劃：「傑志計劃」及「創藝計劃」，為在足球運動及電影方面，具潛質及才能的學生，提供有系統及多元化的學習機會，冀能在「因材施教」拓展新課程方面作先導者。