【車cam直擊】疑巨型窗框飛墮何文田馬路　路經車輛差半秒就中招

周一（21日）尖沙咀美麗華酒店飛窗殺人慘劇後，連日來大埔、筲箕灣、土瓜灣及天水圍等地均接連發生墮窗事故，市民膽顫心驚。同類事件接踵不絕，《香港01》再接獲一段驚險車cam片段，一個疑似窗框的巨型鐵架，昨（24日）午疑由某豪宅「從天而降」飛墮何文田佛光街馬路，路經車輛行遲半秒便「中頭獎」，幸有驚無險。

● 鐵框墮地再彈起

據涉事的車cam片段可見，事發時為昨午約3時56分，片主駕車路經佛光街23號一幢豪宅對開時，一個約兩米乘一米、疑似窗框的巨型鐵架突然由高處墮下，直墜馬路中央，衝力之大令整個鐵框墮地後、復再彈起旋轉、繼而再墮地，驚險一刻發生於片主駛過後僅約10米、不足半秒鐘，幸無其他車輛及途人路經，否則後果堪虞。

● 豪宅高層有吊船

事後片主驚魂甫定，立即停車拍照存證，但為免阻礙交通，未幾先行離去。據了解，上址豪宅保安員事後亦有趕出視察，期間有駛經車輛一度「碌」過該鐵框，幸未有釀成車禍。現場可見，該豪宅高層某單位外有一吊船正在進行工程，不排除該鐵框為窗框或吊船上的大型部件，中途意外墮下。《香港01》正向警方查詢事件。