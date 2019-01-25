【校園欺凌】睹同窗遭除褲無人施援　啞忍助長歪風　副校三緘其口

脫掉同學褲子，扭耳仔拍打！爆出懷疑校園欺凌事件的董之英紀念中學，該校學生蘇同學指，曾目擊同窗被人脫去褲子，不過鮮有人插手阻止，加上受欺凌者普遍啞忍，變相助長欺凌歪風。至今早該校副校長指，案件已交警方處理，校方沒有補充。警方昨晚拘捕八名涉事中六男生，而校方發新聞稿稱，事件不涉及任何欺凌成分，只是同學間過火的嬉戲。
該校副校長黃攸杰向傳媒表示，案件已交由警方處理，現階段校方沒有補充，並多謝各位關心。（黃偉民攝）
該校學生蘇同學表示，他知道校內一直有欺凌事件，但認為是同學之間打罵。（黃偉民攝）
副校長：現階段校方無補充
馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學，懷疑發生校園欺凌事件，警方昨晚（24日）於校外拘捕八名中六男學生。至今早（25日）上學時間，該校副校長黃攸杰向傳媒表示，案件已交由警方處理，現階段校方沒有補充，並多謝各位關心。對於涉事學生被捕、受害男生及校方的處理方法，副校長則三緘其口。
該校學生曾目擊 同學被脫掉褲子
上學時間，莘莘學子回到校園，記者向同學了解事件。該校學生蘇同學表示，他知道校內一直有欺凌事件，有的同學會「玩過火」，但認為是同學之間打罵，「大家都是玩吓，都唔係刻意欺凌，有時打對方幾下，都冇咩太大問題！」被問及曾否見同學被脫掉褲子，蘇稱情況相對少，只見過一至兩次。
老師訓誡學生 同學無大反應
蘇同學續指，被欺凌的同學對事件沒有大太反應，似乎已習以為常。不過目擊的同學很少插手，變相助長欺凌歪風。蘇稱一旦老師知悉事件，亦會訓誡學生，但大家都沒有反應，「有時放學及晚會時，老師會嚴厲地講，唔好攞呢啲嘢嚟玩！」由於發生欺凌事件時，蘇指普遍都沒有老師在場，但被欺凌者通常不會「打小報告」，事件亦石沈大海。
馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學，懷疑發生校園欺凌事件，警方昨晚（24日）於校外拘捕八名中六男學生。（黃偉民攝）
警員拘捕八名中六生 校方：不涉及任何欺凌成分
發生懷疑校園欺凌事件的馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學，一段網上片段拍得，一名男學生疑被多名同學施以「扭耳仔」、脫褲及拍打屁股等行為。事件引起社會迴響，校方昨日（24日）回應事件指，事件不涉及任何欺凌成分，只是同學間過火的嬉戲，又指已向相關同學作出訓示。警方刑事偵緝部探員正調查事件，警員下午到學校調查，其後於校外拘捕8名中六男生。
校方：不涉及任何欺凌成分
仁濟醫院董之英紀念中學發新聞稿回應事件指，於昨晚知悉事件後，已立刻召開危機處理小組會議，與社工、教育心理學家、訓輔導老師、教育局人員和警方合作處理，並向相關的學生及家長作出跟進。校方指經調查後，事件不涉及任何欺凌成分，只是同學間過火的嬉戲，指已就個別事件向相關同學訓示，確保不會發生同類事件，又重申對校園欺凌行為絕不容忍。