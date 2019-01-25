【行山猝死】實測有訊號通話失敗　無網絡亦可撥「112」國際求救

周五（25日）一名26歲男子與朋友到大帽山行山攝影，男事主突然陷昏迷，朋友報警時發現手機無訊號，跑落山報警，男事主終送院不治。香港01記者實測肇事位置手機訊號，多處均有兩格訊號，不過通話失敗。資訊科技商會榮譽會長方保僑指，事主可用緊急電話（Emergency Call）撥打「999」向警方求救，或是致電「112」國際求救電話。

記者於大帽山測試網路及電話訊號，但均是顯示不成功。（手機截圖）

男事主行山昏迷 友人跑落山報警

今日（25日）早上8時許，一名26歲男子與兩名友人到大帽山行山及攝影，其間男事主暈倒陷昏迷。同行友人的手機沒有訊號，當中一人跑落山約300米位置，成功致電999予警方求助。其後男事主由救護車送院，可惜最終不治。

實測有兩格訊號 未能打電話

香港01記者到肇事位置了解，並測試手機訊號。不過記者於肇事位置、近大帽山天氣雷達站，均是顯示有兩格訊號。不過，嘗試打電話卻不成功，手機並顯示「流動網絡不可用」。

可撥「112」國際求救電話

與友人踩單車的盧先生，亦用其手機測試訊號，兩人互相致電亦不成功。盧先生表示，如果發生意外需要報警，卻發現沒有手機訊號，可以致電「112」國際求救電話。據資料顯示，如手機無插電話卡或被鎖上，仍可免費直撥「112」發出求救訊號，再轉接至所在地區或國家的緊急救助電話中心。

方保僑：緊急電話可取用 其他電訊公司訊號

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，本港不少郊外地方的電話訊號相對弱，加上有外在的干擾，令到電話訊號減弱。方指出，有時自己的電訊公司沒有訊號，可留意電話有否出現緊急電話（Emergency Call），他解釋該個功能是可以用其他電訊公司訊號，以撥打999向警方求救。如果沒有緊急電話的功能出現，事主就需找可接收電話的地方。