【觀塘工廈火】起火貨倉數月前搬入　受影響商戶呻新租戶燒焊累事

有商戶稱，數月前開始，有兩名中年男女開始不斷搬東西入涉事的違規建築內，原本透明的玻璃可望到天井的位置，但兩名男女搬入後，用紙封住玻璃，便不能得知內裡情況，商戶稱，曾反映僭建問題，惟作用不大，「僭建問題管理處唔理，我地有咩辦法 」。

今日(25日)凌晨3時23分，觀塘開源道55號開聯工業中心發生火警，位於五樓天井位置的一個以鋅鐵搭建的構建物起火，據悉，該構造物懷疑是違規建築，用以作倉庫用途。

直至下午5時許，火警現場未解封，警方及消防仍在調查火警成因。有附近的餐廳職員為救火的消防員送上三文治及飲品，職員稱，餐廳經理覺得消防員救了很久的火，很辛苦。

受火警影響，焦小姐的辦公室貨物全濕了。

火警發生的位置是大廈五樓的天井位置，為一個面積逾4,000呎的鋅鐵建構物，消防用了3個多小時，至今早6時57分才救熄，涉事建構物懷疑違規。

有一名不願透露姓名的男租戶，他租貨倉放貨30多年，起火貨倉的租戶是新搬來的，不懂為何他們會燒焊，「佢唔搬嚟呢到好平靜」，男租戶的貨倉受火警波及，他指損失慘重，但所租的貨倉買不到保險，問及僭建問題，男租戶沒有多答。

附近受影響公司的職員焦小姐稱，天井位十年前是空曠的，數月前開始有涉事建築物出現，是一對中年男女不斷往出入鐵皮屋，惟不清楚裡面的情況，因玻璃窗被紙封了。問及有否反映過僭建問題，焦小姐稱，「僭建問題管理處唔理 我地有咩辦法 」。火警後，焦小姐的辦公室內滿地是水，倉內的貨物亦溼了，暫時未知損失多少。問及會否追究責任，焦小姐稱，要由老闆決定。另一商戶胡小姐正在清理辦公室，受火警影響她的貨物全濕了，胡小姐指，不希望有僭建出現，因會有危險。她表示會向業主立案法團反映僭建問題。

《香港01》致電開聯工業中心管理處，一名職員接電話稱自己是保安部，不清楚事件，要待管理處回應。