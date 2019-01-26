【買完再買】假本票網購$142萬HERMES　網店成獵物店主親述險被劫

兩名貪得無厭的青年騙子，早前假扮買家於網上平台購買兩個總值約54萬元的HERMES手袋，並相約賣家於前日（24日）在荃灣區某商場交收，實情以偽造銀行本票付款。受害人不虞有詐，交收後往銀行入票，昨（25日）上午才由銀行揭發及報案。

兩名騙徒得手後竟食髓知味，昨日在網上平台再向受害人購買三個總值約88萬元的HERMES手袋，並相約受害人見面。商業罪案調查科人員立刻採取行動，中午時份在荃灣區某商場內拘捕兩人，並於尖沙咀區一店舖起回該兩個手袋。兩名涉案青年僅得20及23歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「企圖以欺騙手段取得財產」被捕，現正被扣留調查。警方表示行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

Hermès愛馬仕為法國著名時裝及奢侈品品牌，創立於1837年。(賴雯心攝)

騙徒用假信用 周六日付款

網上購物愈趨流行，是次利用假本票購入Hermès手袋的案件，反映出賣家於日常交收危機重重。經營網上代購平台5年的阿輝接受訪問時稱，不會接受客人用支票或本票付款，因為入票需時，無法即時核實是否收到有關款項。阿輝憶述，數年前曾收到一張客人聲稱成功轉帳的入數紙，惟該入數紙下方顯示轉帳已被取消，幸好他再三確定銀行戶口有否收到該筆款項，在這次交易中沒有損失。網購同行亦流傳，有騙徒在星期六、日利用假信用卡付款，非信用卡公司辦公時間時碌卡，有關公司無法即時處理，便有機會騙走商品。

急call交收險被劫

除了以上的詐騙事件外，阿輝近日親身經歷一宗懷疑搶劫的交收「怪事」。事發在本周三（23日），一名買家利用Facebook通訊功能聯絡阿輝，聲稱急要一個名牌手袋，要求當晚於黃大仙地鐵站外交收。由於該買家用疑似假Facebook帳戶，又不是在旺區交收，令阿輝起疑心，他帶同一名朋友陪同交收以察安全。當阿輝到達交收地點時，該名買家一直沒有現身，只是用Facebook通訊功能致電阿輝，要求他不斷移動位置，又詢問他有沒有其他人陪同交收，後來買家發現阿輝朋友在遠處跟隨他，在電話中列舉朋友的衣著特徵問此人是否阿輝。及後，阿輝發現有四名形跡可疑的南亞裔男子在他身旁徘徊，隨即報警求助。衝鋒隊數分鐘內到場，可疑人士已離去，而該名神秘買家始終沒有現身。其後，懷疑假買家即封了阿輝的帳戶。

網店店主阿輝提醒網購賣家交收時注意事項：