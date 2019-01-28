機場出赤柱　的士司機聲稱「無錢找」　強行開車女客被困5公里

警員到場調查事件。(陳永武攝)

凌晨2時左右，據報一輛的士由機場接載一名女乘客，前往港島南區赤柱。據報疑因找錢問題，的士司機與女乘客發生爭執，當的士駛至淺水灣道50號對開時，司機將車停放一旁，期間司機報稱被女客拍打受傷，女客及司機均各自報警求助。據知警方到場時，雙方仍在爭拗，司機報稱頭暈需送院檢查，而年約30歲女乘客則在場協助警方調查。警方正調查事件，一度將案件列作「襲擊」跟進，隨後雙方和解，改列作「糾紛」，無人被捕。

消息稱，涉事的士由機場接載兩名女乘客出市區，其中一人在油麻地落車，另一人則前往赤柱馬坑邨。當的士駛到馬坑邨時，連跳錶、行李費及隧道費為438.5元。據知女乘客當時掏出一張500元紙幣，惟有人聲稱「無錢找」。女乘客指可以載她到附近便利店「唱散」大紙。但疑有人希望乘客「唔使找」，遂稱「七仔我就唔會去，一係車你返機場!」

其時疑有人突然強行開車，加上行李仍在車尾箱，女乘客只好待在車上大驚。兩人在途中不停爭執，乘客愈來愈驚，直到淺水灣道50號對開時，雙方各自報警，其中的士司機報稱被拍打受傷。而由馬坑邨到上址，車程約5公里。

消息續指，有人疑有不止一次「黑的」記錄，最近一次記錄是由機場出淺水灣，索取1,000元車資，當場被捕。警方最初懷疑事件有否涉及「非法禁錮」成份，畢竟女乘客是被迫在車廂內待上5公里，但調查後認為無刑事成份。雙方最終選擇和解，並無人被捕。據悉，警方在的士車廂內視察時，認為有足夠零錢作找贖之用。

的士司機報稱頭暈送院。(陳永武攝)

根據運輸署發出的《香港的士服務指南》指出，原來的士司機未能為500元或1,000元紙幣作找贖，並不屬違例。不過，法例指出的士司機必須攜帶不少於100元的紙幣及硬幣作找贖之用。在今次事件中，500元減去438.5元車資，為61.5元，屬100元法定供找贖零錢的金額之內。

以下為《香港的士服務指南》關於的士車費找贖指引原文。

根據法例，的士司機須攜帶不少於100元的港元紙幣和硬幣零錢，供找贖之用。的士司機若未能為500元或1,000元面額的港幣提供找贖，雖不屬違例，但的士司機應盡量滿足乘客的找贖要求； 若乘客隨身只攜有面額500元或1,000元的港元紙幣，應在租用的士前，詢問的士司機能否為500元或1,000元的港元紙幣提供找贖； 的士司機可以要求乘客以500元或1,000元以外面額的港元紙幣或輔幣，支付的士車費； 若的士司機在獲得乘客的同意下，前往原先指定目的地以外的地方，讓乘客找換零錢以支付的士車費，則乘客有責任支付 行駛上述額外車程的相關的士車費； 的士司機不應在未獲乘客同意前，擅自駛往原先指定目的地以外的地方，讓乘客找換零錢支付的士車費； 當遇到找贖困難的情況時，的士司機與乘客應以互諒互讓的態度，共同尋找解決問題的方法。

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》（第374D章），的士司機及乘客如果觸犯該例，一經定罪，一般可被判罰款港幣2,000元至10,000元 ，以及入獄3至6個月。