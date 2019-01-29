【EU截車】旺角毒品車遇警剷行人路撼燈柱　司機爬窗逃走

可疑車輛剷上行人路撞燈柱動彈不得。(陳永武攝)

昨日(28日)深夜11時許，警方西九龍衝鋒隊(EUKW)在旺角區巡邏期間，發現一輛日產風度房車，在旺角區內不停兜圈氹氹轉，甚覺可疑於是尾隨，直到途至砵蘭街與亞皆老街交界時，警方上前截查，惟房車立即加速逃走。

不過，房車逃走兩個路口，至旺角道與砵蘭街交界時，突然失控剷上行人路，撞向一支燈柱及一間建築材料舖門外的瓷磚才停下。司機立即落車逃去，警方到場搜索但無發現可疑司機行蹤。由於可疑人逃走時太急，引擎仍未熄滅，車上留有一部手提電話，同時，警方在車內起獲小量毒品。旺角刑事調查隊正接手調查此案。

毒品快餐車慌不擇路 駛上行人路被困

據悉，警員在砵蘭街與亞皆老街交界企圖截查可疑車輛時，司機見狀立即開車踩油加速，不理上址路牌「只能左轉」的指示，竟直駛向近快富街一段的砵蘭街。當車輛繼續逃至近旺角道交界時，前方竟有大貨車「擋路」，可疑車輛狗急跳牆竟剷上行人路企圖逃脫，惟車輛卻撞向燈柱後動彈不得，而且太窄導致開不到門，司機只好從車窗位置爬出逃走。