【大媽打女護】直擊廣華急症室24小時　深宵逼爆　工會籲增人手

廣華醫院昨日（29日）凌晨發生護士遇襲案，一名帶兒子看症的母親疑因等候時間太長，與急症室女護士爭執並打傷對方被捕。事件令公院急症室超負荷問題再受關注，《香港01》記者由昨清晨起，直至今日(30日)凌晨3時，多個時段分別視察廣華醫院急症室的情況，發現通宵時輪候人數眾多；而昨晚8時半起的等候時間，則長達5小時。 香港醫療人員總工會主席潘佩璆指，公院夜間人手普遍比日間少，如非緊急的病人隨時「等天光都未有得睇」，對求診的長者相當辛苦。潘佩璆稱工會希望醫管局於高峰期能提供充足人手予醫院各部門。

今日(30日)通宵時段，廣華急症室的顯示牌指出，有病人輪候時間最少6小時。(賴南秋攝)

晚間輪候時間達5小時

《香港01》視查廣華醫院急症室服務情況，由下午3時半至晚上7時，急症室參考等候時間達4小時，至晚上8時半起等候時間更增至5小時。晚上10時許，被分類為次緊急的等候病人人數為33人，急症室內坐滿等候看症人士，護士亦忙得不可開交。

昨日(29日)護士遇襲案發生時，為大約凌晨3時。記者特意於今日凌晨3時左右，重返廣華醫院急症室視察。發現近門口的病床已經「客滿」，急症室內亦座無虛設，但秩序大致上井井有條，並無人生事。而急症室內的顯示牌，則指出病人輪候時間為6小時。

潘佩璆：流感高峰期影響甚大

香港醫療人員總工會主席潘佩璆指，公立醫院因人手不足，平時服務已非常繁忙，加上近期流感高峰期，對公院服務影響甚大，事件中母親可能「等得心急，想快啲睇（醫生）」導致今次事件，潘佩璆指公院輪流時間長，希望公眾能體諒醫院人員。

夜間輪候時間長 「等天光都未有得睇」

潘佩璆又指公院夜間人手普遍比日間少，因正常情況求診人數會較少，但輪候時間長，雖有分流程序讓較緊急的病人優先獲處理，但如非緊急的病人隨時「等天光都未有得睇」，對求診的長者相當辛苦。潘佩璆稱工會希望醫管局於高峰期能提供充足人手予醫院各部門，「每年高峰期係常態，唔可以話唔知道，（局方）應該要有相應措施，唔係一到高峰就見哂底」，如應招聘更多人手，或向現有員工提供更好條件，吸引他們願意加班。

香港急症科醫學院、香港急症醫學會、香港急症科護士學會和香港急症科護理學院，發出聯合聲明，譴責任何形式的工作場所暴力。會方指，急症部門是一個高風險區域，提醒同事在照顧可能有暴力傾向的患者及其家人時採取額外的預防措施。此外，由於這段時期對急症服務的需求很大，等候時間預計會很長，會方呼籲市民尊重員工，並按照他們的指示行事。

