惡男駕私家車闖城巴車場被阻　拍片爆粗圖公審職員　反被網民圍攻

繼早前有巴士司機被乘客欺凌甚至暴打等不合理事件，網上再傳出有巴士公司職員，被私家車司機無理指罵的情況的片段。片段可見一名城巴職員，多次被一名闖入車廠的私家車司機指罵，「問候」母親，而職員則冷靜回應，獲得網民一致力撐。而由於該名職員外型與聲線均酷似藝員吳業坤，被網民起了「城巴坤哥」、「城巴吳業坤」等外號。

昨日(30日)深夜，網上瘋傳一條長約1分鐘的短片，相信是一名駕駛快意(FIAT)私家車的男司機所拍攝。片中開頭已見現場為一個泊滿城巴的巴士車場，一名身穿白色恤衫、外加外套，相信是城巴車廠職員的男子，向拍片者稱「呢架車唔係我擺嘅!」拍片者質問：「唔係你擺?咁邊個擺!」職員續道：「先生，你影我唔緊要，如果你有咩唔滿意嘅，你同我公司講，架車唔係我擺到咁樣嘅!」

片主再質問：「但你係咪有責任呀?」職員回應：「我有責任，但公司唔俾我掂車嘛先生!架車咁擺我都無辦法!」此時，職員作出反擊：「仲有，你架車唔好咁樣擺響度，呢度私人地方嚟嘅!」片主則不停大叫「你咩冧把呀?」職員沒理會，繼續用手指指向車廠的車閘：「寫明車廠範圍，未經許可，不准駛入。先生呀，呢個閘入嚟，已經係車廠範圍啦!」

拍片男子聞言後即爆粗：「我唔X同你講，你俾個staff number同我講」職員認為「我可以唔俾你，同埋架車唔係我擺嘛先生!」鏡頭隨即拍向車廠外一輛機場快線城巴，片主又說「大家睇下囉!」職員沒氣地說：「你咪影囉」片主隨即火滾：「我而家炒車呀你老母!」

職員聞此句後即生氣：「你講還講唔好問候人地呀媽得唔得呀先生?」片主狂罵：「你老母無X教過你囉?!」職員則說：「你都有阿媽，係咪呀?」此片段隨即完結。

未幾網上再流出另一條片段，相信是由職員拍攝，片長約32秒。可見快意私家車司機登車，一邊後退，司機一邊道：「你阿媽點教仔，我響門口架咋!」。職員聞言立即一輪嘴連環狂爆大反擊：「見啦見啦見啦，問候完我阿媽又話FACEBOOK見，同埋呢度車廠範圍，你又入嚟，你無啦啦入嚟又話我!你有阿媽我都有阿媽!你無啦啦入嚟鬧我阿媽做咩啫?」

快意又突然停下，司機指罵「你知唔知我差啲俾你害X死呀，戇X仔!」職員：「你咪繼續鬧囉先生，你咁樣入嚟我可以報警嘅。呢個閘入面係車廠範圍，你咁樣入嚟我都未同你講!」私家車司機一路敗走，只道「報啦報啦!」片段就完結。

兩條片段先後再多個Facebook討論區廣泛流傳，似乎私家車司機最初想放上網公審，但網上反應卻是一面倒撐城巴職員。有網民直言：「好好笑，係人都知拍片者，自己X咗，四眼仔只係staff，根本揾佢都無用，而且重點真係私人地方，如果唔知，咁好懷疑點考到個車牌, 又無常識又無知識，重要無自覺自己有問題，想借拍片放上網， 唔好以為先發制人， 就代表自己係正確!」

亦有人盛讚城巴職員：「係城巴吳業坤呀!EQ高，處理得好好」、「呢位四眼哥哥好嘢，唔使爆粗都鬧爆條契弟!」

城巴職員被拍片無理指罵，仍「好聲好氣」回應拍片者。(網上圖片)

拍片指罵職員的私家車司機。(網上圖片)

片段拍到車廠範圍不准進入的牌。