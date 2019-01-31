冷靜面對惡男無理取鬧　「城巴吳業坤」吐辛酸：為咗屋企吞聲忍氣

巴士廠外貼有「未經許可嚴禁進入」字句。(陳永武攝)

昨夜(30日)網上瘋傳「城巴吳業坤」被惡男拍片鬧阿媽的短片，片中城巴職員，被一名闖入車廠的私家車司機指罵，更多次「問候」母親，而職員則冷靜回應：「你講還講，唔好問候人地呀媽得唔得呀，先生?!」獲得網民一致力撐。而由於該名職員外型與聲線均酷似藝員吳業坤，被網民起了「城巴坤哥」、「城巴吳業坤」等外號。

《香港01》記者於今日(31日)凌晨，到事發地點城巴九龍灣泊車場，找到片中男主角「城巴吳業坤」親述事件。他不姓吳，他姓葉。

葉先生表示，事發已經是上星期的一個凌晨，當時正值「飯鐘」時間，他正在更亭內休息。突然，一名男子駕駛私家車走入車廠，並到更亭找他。葉一片茫然，仍未搞清楚發生何事，就突然被人指罵，原來是該名私家車司機，稱車廠外一輛停在路邊的巴士擋住去路，聲稱「唔夠過、差啲撞」引發事件。

他指，由於當日車廠已經爆滿，但仍有一輛巴士未能泊入廠內，故他指示司機將車暫時停在廠外等候，期間亮起死火燈。「之後發生咩事，就係睇片見到嗰啲!」葉透露，當時有向該名司機稱「好彩你無撞到，否則私家車撞死車，肯定『入晒』」。記者在現場所見，上述位置假如泊了一輛巴士，該處亦有足夠空位，最起碼能讓私家車經過。

他續道，該名私家車司機曾出手推撞他，不過未及舉機拍攝。正當他拿起電話報警時，該名男子則踩油逃去。《香港01》正就此事向警方查詢。

葉先生已成家立室，與妻子育有一名女兒，仍是手抱嬰兒。他讀書讀到中六，之後投身社會，任職連鎖藥房的職員幾年。約4年前轉到城巴任職站長，做了兩年多，就轉到九龍灣泊車場工作：「起碼唔使對住啲客」前後已在城巴4年。他憶述，2017年仍在屯門做站長時，有人因打尖插隊，他上前勸止時，竟被該名乘客打傷跌倒地上，「嗰時上晒報紙」，想不到現時不用對客，也竟被人羞辱至此。

「以前我會好火爆，但我收咗火喇!你見我都用啲文雅嘅字去回應。要吞聲忍氣，為咗屋企!」翻查資料，2017年5月一個下午，葉當時在屯門往深圳灣口岸的B3X線屯門市中心車站維持秩序，期間勸一名七旬老翁排隊時，被對方粗口狂罵兩分鐘，再扯其身上的員工證，被推跌落地後再「補多兩拳」。其他車長見狀拉開該名老翁，代為報警。當時，葉年僅22歲。

葉直言，公司今次反應好快，昨晚看到網上短片爆出後，立即有相關人員致電他：「有咩事要幫手記得打俾我」他補充，事發當日亦已通知公司，故公司方面早已知悉事件。他續道，希望公司能多聆聽員工的聲音。