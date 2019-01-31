【港鐵醉倒】疑醉漢留港鐵車廂　車長開咪廣播：十點半咋唔好瞓呀

事件發生在將軍澳綫北角站。（影片截圖） 「非常乘客」需以「非常語氣」對待？網上流傳一段短片，顯示一班港鐵列車到達終點站後，一名乘客未有下車，於是車長須提高聲調「開咪」勸他離開，引起網民熱議。據網民指，事件發生在昨日（30日）晚上約10時半，地點為將軍澳綫北角站。警方確認昨晚11時14分收到報案，指北角站內有一名醉酒漢，男子在警方到場時清醒，沒有送院。 該段片約長40秒，可見車廂內傳來男聲：「好早咋，唔好瞓呀喂……十點半咋，唔好瞓啦！」其後男聲不斷提高聲調：「喂！起身啦！醒下啦！」並高呼：「喂喂喂！到站啦！起身啦！走啦！」當時車站內亦發出廣播，指列車已到達終點站，呼籲乘客離開車廂。 記者正向港鐵了解事件。

車廂內疑有一名醉酒漢。（影片截圖）

港鐵未有提供「清客」廣播指引

港鐵員工協會主席杜廣仁表示，從片段中可見，車長正進行「清客」程序，而港鐵亦無提供「清客」時的廣播指引，所以此舉為正常做法。杜指，當列車到尾站時都會調頭或返回車廠，不過會先進行「清客」程序。若發現有乘客未離開車廂，車長就會在車內開咪廣播，如乘客仍未離開，就會通知控制中心，再安排車站同事到場協助及在月台位置進行廣播。

車長需等車站同事協助

片段中，由於月台及車廂均有進行廣播，杜相信車長已通知控制中心，正等待車站職員協助，其間，車長只不過用自己方法及語氣提醒乘客。「如果未離開車廂嘅乘客係近駕駛室，車長都會直接出去叫佢。但片入面個乘客相信係車尾位置，車長要來回十幾卡都需時，所以就會等車站同事幫手。」

杜廣仁直言，此情況實屬平常，特別在假日後，如聖誕及除夕後，有更多醉酒乘客。他笑言有些有趣的經歷：「我試過一次係通宵車之後，去到中環總站，同同事一齊扶咗一個飲醉酒嘅乘客出去。之後我來回三轉車都見到佢。」不過杜強調，如果列車返車廠後才先發現有乘客未下車，就會帶來很多麻煩。「有一次係放工前個車，調咗頭先發現一個乘客戴住耳機，企係車卡同車卡中間嘅位置。咁我唔可以直接駛入廠，所以我要再駛返出去，載過客先回頭，之後就遲個半鐘先放工。