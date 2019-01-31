【林村許願樹】年廿八起交通改道　吐露港公路車速降至80公里

香港許願節將於2019農曆新年2月2 日至3月3日（年初一至廿八）在大埔林村廣場舉辦。根據以往經驗，警方預計約有40萬人次前往，而2月5日至10日為高峰期，預計6日內會有 20萬人次到場。有見及此，警方公布特別交通安排，以保持林錦公路、吐露港公路及大埔市中心一帶交通暢通及防止交通意外發生，確保所有道路使用者安全。

警方今午公布特別交通安排，以保持林錦公路、吐露港公路及大埔市中心一帶交通暢通及防止交通意外發生，確保所有道路使用者安全。。（鄧詠中攝）

警方今午公布，今年將會分兩個階段在林錦公路、吐露港公路及大埔市中心一帶實施封路及交通改道措施。警方將於2月2日（年廿八）晚上於吐露港公路進行前期工程，以便實施第一階段封路。

第一階段封路及改道措施： 警方將於2月2日晚上起，封閉吐露港公路往粉嶺方向，由近碗窰段至大埔北出口的慢線。由沙田經吐露港公路往大埔北出口及林村許願樹車輛，必須在封閉路段使用左邊路肩行駛。屆時會有路牌指示各駕駛人士選擇合適的行車線。 吐露港公路路面車速限制將會因應交通改道措施而作出調整，會由最高時速100公里下降至最高時速80公里。警方的偵速相機亦會相應作出調整。

第二階段封路及改道措施： 警方於2月5日至10日（初一至初六）期間，吐露港公路往粉嶺方向將會間歇性改道，受影娼響路段會由近碗窰段至林錦公路交匯處出口的慢線。屆時吐露港公路路面車速限制，會因應實際交通情況，由最高時速100公里下降至50公里。 另外，大埔太和路往石崗及粉嶺方向的支路會實施間歇性封閉，所有車輛無法由大埔太和路直接駛往粉嶺方向。屆時將有三條巴士線受影響，分別為：63R, 73B, 以及264R，所有受影響的車輛必須經過廣福迴旋處調頭。

巴士小巴可前往林村許願廣場

警方呼籲市民盡量乘搭公共交通工具前往林村許願廣場，市民可以選擇乘搭64K巴士、63R特別班次巴士及25K專線小巴。市民屆時務必遵守警務人員的指示，切勿胡亂橫過馬路，亦應留意有關公共運輸機構所公布的相關路線改道、道路取消，或更新車站位置等安排。

市民可步行前往林村 太和出發路程約30分鐘

市民亦可以考慮選擇以步行方式前往林村許願廣場，步行人士可以先從太和港鐵站出發，沿寶雅路往大埔頭村方向直行，進入大埔公路大窩段後繼續直行，接着穿過行人隧道，再沿林錦公路直上，經林村牌坊入口就可以進入林村新春市場，全程約30分鐘。

前往林村的公共交通工貝： 64K巴士：往來大埔墟巴士總站至元朗西總站，市民可於放馬莆站落車步行前往林村 63R特別班次巴士：大埔墟港鐵站巴士總站開出，直達林村臨時車輛管制區域 25K專線小巴：大埔墟港鐵站巴士總站開出，直達林村臨時車輛管制區域

新年期間會處理違例泊車 如影響救援車輛 或會即時拖走

警方呼籲駕駛人士要需要留意路牌及相關會張貼公告，亦要時刻留意警方、運輸署及傳媒的消息。另外，警方特別提醒市民參與慶祝活動時，要遵守在場警務人員及其他執法人員的指示，時刻保持忍讓，以免造成混亂。而警方亦會安排150警員維持交通秩序。

警方會繼續採取適當行動去處理違例泊車情況，市民應將車輛停泊在合法車位及停車場，盡量乘搭公共交通工具，對於違例泊車，特別是會影響到緊急救援車輛服務，警方會嚴厲執法，並會拖走有關車輛而不作預先通知。