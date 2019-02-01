【包致金姪女被捕】Amina港島駕車不穩遇查　停牌8年揸大膽車被捕

終審法院非常任法官包致金的姪女Amina，涉停牌駕駛被捕！周四凌晨，一名42歲女子駕車至跑馬地景光街，因駕駛得歪斜，被警員帶到警署調查。其間，她被揭無牌駕駛逾八年被捕。據悉，Amina因2010年的酒駕撞旅遊巴及掌摑警員，被法庭判停牌一年及需接受駕駛改進課程。據了解，她一直未有到運輸署上堂，變相一直停牌，駕車時沒有第三者保險保障。據運輸署資料，受法庭命令參加駕駛改進課程的人士，需於三個月內自費修習及完成整個課程。

女司機涉停牌駕駛被捕

昨日（1月31日）晚上約九時，港島總區交通部執行及管制組人員，於跑馬地景光街巡邏期間，發現一輛私家車行車不穩，遂上前截查。警員經初步調查，該名42歲私家車女司機涉嫌停牌期間駕駛、駕駛時沒有第三者保險被捕。被捕女子已獲准保釋候查，須於二月中旬向警方報到。

包致金姪女Amina 無牌駕駛逾八年

據了解，被捕的42歲女司機為包致金姪女Amina。事發時，有交通警於跑馬地景光街巡邏時，發現Amina的座駕駛至歪歪斜斜，於是上前了解，並將她帶署調查。警員翻查資料，發現Amina於2010年被判停牌，需接受駕駛改進課程。不過八年間，Amina未有到運輸署上課。換言之，她一直都是無牌駕駛，警方將她拘捕。

包致金姪女Amina 八年內三度襲警 疑獲放輕判惹不滿

（資料圖片） 2010年涉酒駕襲警被捕 全名Amina Mariam Bokhary的女事主，為時任終審法院常任法官包致金的姪女，以及港交所主席夏佳理的外甥女。身份顯赫的Amina於2010年1月27日，駕駛私家車至跑馬地肇輝台對開，與一輛旅遊巴迎頭相撞。當時警員到場調查，滿身酒氣的Amina拒絕「吹波仔」酒精呼氣測試，她更情激動要求離開，並掌摑警員左邊面。該名警員被摑至臉及耳部紅腫，他報稱左眼視力模糊。 八年內三度襲警 疑獲放輕判惹不滿 涉事的Amina於2002年及2008年有襲警前科，該次為第三次襲警。至於八年前的襲警名酒駕案，Amina於法庭承認三罪，包括不小心駕駛、襲警及拒絕提供呼氣樣本。同年八月，她被判感化一年、罰款8,000元及停牌一年。但是，有人批評法庭疑「放生」Amina，對於她三度襲警，仍不用入獄的判刑過輕。

運輸署：事主需於三個月內 完成駕駛改進課程