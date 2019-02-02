【卡樂B手榴彈發現】薯仔堆藏無撞針手榴彈　警封薯片廠準備引爆

今（2日）早上9時許，位於將軍澳工業邨卡樂B廠房發現懷疑手榴彈，職員發現報警求助。爆炸品處理課到場協助並準備進行引爆。消防亦在場開喉戒備。據悉，疑似手榴彈被泥封住，而手榴彈並無撞針，但有重量。
爆炸品處理課到場協助。（梁銘康攝）
今（2日）早上9時許，將軍澳駿昌街9號，卡樂B四洲有限公司香港工場，有職員發現懷疑手榴彈殼藏於由美國運港的薯仔中，於是立即報警求助。警方及爆炸品處理課接報迅速到場調查。現場消息指，爆炸品處理課到場即開始準備沙包，將會於稍後時間進行引爆。消防則出動一喉兩煙帽隊在場開喉戒備。警方正疏散廠房附近的車輛。
據了解，卡樂B職員在篩選薯仔期間，發現一個被泥封住的疑似手榴彈，職員見狀立即報警。警方到場將其拿出，放到保安室。據知該手榴彈並無撞針，但有重量。現場所見，廠房空地放有3個大鐵籠，為同一批次的薯仔，警員拉起封鎖線圍封。
據資料顯示，日本「卡樂B食品株式會社」與香港「四洲貿易有限公司」攜手合作，至1976年卡樂B蝦條登陸香港市場。於1994年「卡樂B四洲有限公司」正式成立，當時於西貢廠房建立生產線，生產蝦條及粟一燒。並於2000年在將軍澳工業邨設立廠房。
近年發現疑似手榴彈案件：
2018年10月26日：有行山人士在鰂魚涌柏架山行山期間，發現一枚長約6吋、直徑約3吋的二戰時期手榴彈，於是報警求助。事件中無人受傷。
2018年6月17日：一男子報案指，跑馬地黃泥涌峽道145號一山坡發現懷疑手榴彈。現場發現兩枚二戰時期的手榴彈，每枚長約4吋，闊約2吋。警方在現場將該兩枚手榴彈引爆安全處理。
2018年4月11日：一名25歲外籍男於跑馬地黃泥涌峽道行山徑，發現5個懷疑手榴彈物體，遂報警求助。爆炸品處理課人員接報到場，發現炮彈為二戰時期的手榴彈，長約4吋，闊約2吋。人員在現場將該5枚手榴彈安全處理。事件中無人受傷。
2018年3月10日：一名外籍行山人士於大潭郊遊徑一引水道發現一個懷疑戰時手榴彈，發現的手榴彈直徑約6厘米，長度約9.5厘米的手榴彈。爆炸品處理課在現場將該手榴彈安全處理。
2017年4月15日：市民報案指西貢公眾碼頭石灘，發現懷疑手榴彈物。體爆炸品處理課發現一枚仿真度頗高的裝飾品「手榴彈」。