私家車圖衝路障　25歲司機被揭涉八宗罪就擒

涉事私家車一度衝路障，最後被截停。 （警方提供圖片）

凌晨1時起，新界南總區交通執行及管制組特遣隊人員，在區內展開代號QuickChaser的打擊酒後駕駛及藥後駕駛行動，在區內多個地點設置預檢呼氣測試路障，共截查220輛車輛，其中三名本地男司機未能通過酒精呼氣測試，年齡介乎31至58歲，涉嫌酒後駕駛被捕。

截查行動期間，一名電單車司機沒有遵從警員指示停車，警方遂展開追截，在德士古道近沙咀道截停該輛電單車，58歲姓譚的本地男司機涉嫌酒後駕駛及危險駕駛被捕。此外，行動中亦有一輛私家車被截查時，嘗試逃走，最終被截停，警員在25歲姓梁的本地男司機及23歲姓梁的男乘客身上，檢獲約3克懷疑霹靂可卡因、約1克懷疑冰毒、9粒懷疑硝甲西泮（俗稱五仔），並在車內檢獲一顆懷疑照明彈、一個懷疑冰壺及一張懷疑偽造身分證，檢獲的毒品市值則有待點算。

警方經調查後，發現涉事兩名男子與早前一宗在元朗發生的汽車買賣詐騙案有關，該名男司機亦未能通過藥物影響觀測，涉嫌販毒、藏有工具可作吸食毒品用途、無牌駕駛、在藥物影響下駕駛、管有炸藥、沒有第三者保險下駕駛、管有虛假文書及詐騙被捕；男乘客則未能出示身分證明文件，涉嫌販毒、藏有工具可作吸食毒品用途、管有炸藥、未能出示身分證明文件及詐騙被捕，二人正被扣留調查。