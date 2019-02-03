【夜潛遇溺】中年漢蒲台島潛水遇溺昏迷　卜公碼頭上岸送院不治

兩個月內接連發生兩宗夜潛溺斃事件。繼上月6日西貢一名38歲男子夜潛遇溺身亡後，至今（3日）晚上8時許，一名男子疑在蒲台島以南，與朋友進行夜間水肺潛水，據悉約兩分鐘後他失去蹤影，朋友及後發現他遇溺，立即自行召快艇將他送往赤柱，同時報警求助。他被送往赤柱大街的卜公碼頭上岸，當時已陷入昏迷，由救護車送住東區醫院搶救，惟返魂乏術，終告不治。現場消息稱，夜潛遇溺男子45歲姓梁，事發時身穿潛水衣。其同行友人陪同送院，警方正聯絡其家人。

蒲台島曾發生潛水意外

蒲台島為潛水熱點，因遠離市區，水質清澈，容納多種海洋生物，蒲台與螺洲之間的海域有各種軟珊瑚、柳珊瑚和黑珊瑚，蒲台島附近水域便有28種軟珊瑚。香港水下考古總會成員在2015年更在蒲台島離岸一百米，十多米深的水底，發現一尊古炮及兩個船錨。不過，蒲台島亦不時發現潛水意外，2014年6月，一名46歲中年男子與友人潛水時失蹤，他最終在8米水底被尋回，救上水面後證實不治。至2015年4日，一名45歲姓林男子在蒲台島南角咀潛水時失蹤，朋友即日報警，惟10多天後仍未尋回，警方呼籲市民提供資料。

專家﹕蒲台島水深流湍 夜潛不太安全

香港技術潛水總會主席李克強指出，蒲台島以南水深達75米，是香港最深水域，而且沒有其他島嶼遮掩，近日風勢強勁，掀起大浪令水流變得急湍，加上夜間深水海域能見度低，而夜間水肺潛水亦具危險性。地勢、水流、能見度及夜潛的種種因素下，他認為在蒲台島以南進行夜潛不太安全。至於下水約兩分鐘後便失去蹤影，不排除因水面水流較急，下水後便被水流捲至遠離船隻或同伴的地方，若缺乏經驗或不夠冷靜的話，情況會較危險。

他續指，夜潛人士在下水前，必須要作詳細潛水計劃，設好指南針、確定水流方向，並與同伴一同下水互相照應，同時要攜帶三支電筒作照明。他亦建議應先在日間進行一次潛水，熟悉海中環境及地勢，晚上在同一地點潛水會較安全。香港亦有不少適合作夜潛的地點，例如西貢橋咀及白沙灣，不會太深水，水底是沙地，可反射電筒燈光，能見度較高。

事主獲救起時，仍身穿潛水衣。(林振華攝)

九年至少五宗夜潛溺斃意外

2019年1月6日凌晨零時26分，一名姓陳38歲男子與同伴坐船前往西貢短咀潛水，眾人潛完後上船，發現事主不知所蹤，未幾被發現在水面載浮載沉。他由消防船送上岸，由救護車送院搶救不治。

2016年9月25日晚上，一名年約60歲的男子，在西貢荔枝莊對開海面夜潛，後遇溺身亡，警方在現場檢獲釣魚用的冰箱，懷疑他在海面浮潛捉蟹。

2010年7月5日，一名49歲姓譚的男子，在大埔三門仔近岸邊淺水處夜潛捉蟹，他沒穿蛙鞋，疑被海床淤泥所困，遇溺昏迷，同行友人將他救上水面，惟送院搶救後不治。

同年5月30日，一名35歲姓李的夜潛愛好者與四名隊友在南丫島潛水，其間遇溺失蹤，同伴將他尋獲救起，惟送院後搶救無效。

2009年4月28日，一名姓張的潛水教練結伴在將軍澳工業邨對開海邊石灘落水夜潛，約11時許，兩名友人在石灘等候多時仍未見事主，報警後經下海搜索亦無發現，最終由消防蛙人尋獲，當時張已陷昏迷，送院搶救後不治。