【食髓知味】四度夜竊古董街檔口288件瓷器　中年漢再偷斷正被捕

近日，警方接獲區內一間店鋪報案指，不時有貨物失竊，於是展開調查，警方拘捕一名涉案男子。（警方提供圖片）

警方拘捕一名49歲涉案男子，懷疑他與區內數宗盜竊案有關。（警方提供圖片）

四度盜竊偷瓷器 再度下手時被捕

近日，警方接獲區內一間店鋪報案指，不時有貨物失竊，於是展開調查。至在今日（4日）凌晨約1時半，警方中區警區特遣隊，於區內展開反盜竊行動，並於摩羅上街42至44號一間店鋪外，發現一名49歲姓曾本地男子形跡可疑，並懷疑企圖在店外盜去瓷器。

警員經進一步調查，相信該名男子除了與上述案件有關外，亦曾於1月10日、1月16日、1月17日及1月23日在上址盜去共約288件瓷器，總值約45,300元。該名男子涉嫌「盜竊」及「企圖盜竊」被捕，現正被扣留調查。案件交由中區警區刑事調查隊跟進。

關門貨箱放門外 「摩羅上街」主要販賣古董雜貨

今早（4日）香港01記者到場了解，該店今早照常營業，惟女店員拒回應事件。據了解，肇事店舖關門後，不會將貨箱收入店內，只是用布蓋着箱子。位於上環的摩羅上街，又名古董街。該條街主要售賣古董雜貨的地攤小街。據旅發局資料顯示，開埠初期，不少香港警察都是印度人，他們在警察局附近的摩羅上街擺地攤，售賣二手貨品，所以名為「摩羅上街」。