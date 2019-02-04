西九龍站外兩車相撞　客貨車翻側女司機被困　四驅車女乘客哭泣

高鐵西九龍站外發生交通意外！今（4日）早上10時51分，尖沙咀廣東道與柯士甸道西交界處，一輛Range Rover四驅車與一輛客貨車相撞。客貨車事後翻側，女司機一度被困車內，及後由消防員救出，她感頭痛及手部受輕傷，送院治理。據了解，事件中懷疑有人衝燈肇禍。

今（4日）晨10時51分，警方及消防接報指，一輛四驅車及一輛客貨車在廣東道與柯士甸道西交界處發生相撞。其中客貨車翻側，43歲姓黃女司機一度被困，其後由到場消防員救出。消防員事後用支架固定客貨車車身。警員則於車廂內車內代女司機檢走貴重物件。

四驅車左邊車頭損毀，保險杆及車頭燈撞至變形。客貨車則向右翻側，擋風玻璃破裂，玻璃碎及雜物散滿一地。客貨車女司機報稱手部受傷及頭痛，清醒送往伊利沙伯醫院治理。四驅車上兩人並無受傷，48歲姓袁司機在現場協助調查；同車女子則受驚哭泣。

客貨車翻側，消防協助救援。（梁銘康攝）

疑有人衝燈肇禍 現場交通一度擠塞​

現場消息指，事發時，四驅車與另一輛客貨車，分別停在柯士甸道往紅磡方向第二及第三線交通燈前。轉綠燈後，兩車起步。此時，涉事客貨車則從廣東道向旺角方向駛至。第三線的客貨車及時煞車，但四驅車司機疑視線受阻，未有為意，繼續向前駛，最終發生相撞。據了解，警方初步相信，疑有人未有按交通燈號行車肇禍。

受事件影響，現場交通一度擠塞。柯士甸道西往西九龍高鐵站亦受影響，龍尾一度排至龍堡國際賓館

四驅車女乘客在場哭泣。（梁銘康攝）