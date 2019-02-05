【車公求籤注意】車公誕交通安排　麥玲玲Rap住教﹕警資訊咪當玩

新年不少港人會前往車公廟行個大運，警方提醒市民有關車公誕的特別交通及運輸安排，更請來堪虞學家麥玲玲為大家Rap一段﹕「羅庚最緊要睇得啱，想行運去車公行一行，講玄學就梗係我嗰瓣，講到警方資訊你哋咪當玩，過年揸車就預咗泊車難，封路改道要預多啲時間，用公共交通工具就唔駛麻煩，由年初一旺到年三十晚，人多擠迫記住慢慢行，聽師傅嘅說話想唔發都難。」

警方提醒市民新年前往車公廟，任何時間皆可以可經車公廟路或翠田街前往車公市集，不用進入車公廟，便不用與人迫。

+ 8 + 7 + 6

(I)封路﹕

(A)下列路段將由2019年2月6日下午8時至2019年2月7日下午6時臨時封閉，除緊急車輛外，所有車輛一律禁止駛入：

(i) 介乎沙田頭路與翠田街之間的一段車公廟路西行慢綫

(ii) 介乎車公廟路與新翠邨入口之間(近新芳樓及五育中學)的一段翠 田街(南行)慢綫。

(B) 下列單車徑將由2019年2月4日下午8時至2019年2月8日下午6時臨時封閉：

(i) 介乎村南道與車公廟路之間的一段沿城門河道西岸的單車徑

(ii) 介乎翠田街與沙田頭路之間的一段沿車公廟路兩旁的單車徑

(iii) 在車公廟路與翠田街交界的行人隧道內的單車徑

(iv) 在車公廟路與沙田頭路交界的行人隧道內的單車徑。

在上述單車徑封閉期間，騎單車人士請使用介乎獅子山隧道公路與成 運路之間，一段沿城門河道北岸的單車徑往返沙田。

(II) 公共運輸服務安排

(A) 巴士及小巴站暫停使用 在上述封路期間，下列巴士及小巴站將暫停使用：

(i) 車公廟路(西行)位於李屋村外近車公廟的九巴路線第 81C、82K、 85B、86A、87B、89B、249X、281B、281M、287X、N281 號、 過海巴士路線第 170、182、982X、N170、N182、龍運巴士路線第 E42、N42、R42、NA41 號的巴士站，以及專綫小巴 68K、803、 804、812 號的小巴站

(ii) 翠田街(南行)位於新田村外的九巴第 80K 號線的巴士站。

(B) 臨時的士及非專營巴士上落客安排 在上述封路期間

(i) 沙田頭路(北行)近車公廟路將會劃設臨時的士落客站，只供的士落客。欲在該區乘搭的士的乘客，應使用村南道近大圍站或大圍站公共運輸交匯處的的士站

(ii) 非專營巴士可於大圍站公共運輸交匯處或車公廟站毗鄰的未命名 道路上落乘客

(iii) 所有的士及非專營巴士將禁止駛入翠田街。

的士及非專營巴士的司 機請按照現場警務人員指示的地點上落乘客。

(C) 加強公共運輸服務在農曆新年期間，東鐵綫及馬鞍山綫、及往來大圍站及車公廟站的專營巴士及專綫小巴路綫，將會因應需求而加強服務。

(III) 停車場暫停使用

由2019年2月4日上午7時至2019年2月8日下午8時，及在2019年2月9日、2月10日、2月16日、2月17日、2月19 日、2月23日及 2月24日每日由上午7時至下午6時， 翠田街毗鄰車公廟的公 共停車場將會暫時封閉，除緊急車輛及獲現場警務人員批准的車輛 外，所有車輛一律禁止駛入。

由 2019年2月6日上午7時至2019年2月7日下午8時，翠田街毗 鄰愉景花園的公共停車場將會暫時封閉，除緊急車輛及獲現場警務人員批准的車輛外，所有車輛一律禁止駛入。

(IV) 人群控制

在農曆新年期間，警方將會在車公廟實施單向行人流動措施。公眾人士應依照指定的行人路綫往返車公廟，並遵守現場警務人員所發出的 指示。

(V) 注意及呼籲

有關地點將設置適當輔助交通設備，並有警務人員在場指導行人及駕車人士。公共運輸服務營辦商亦會張貼通告，通知乘客上述的臨時運 輸安排。警方將視乎當時的交通及人流情況而實施及調整封路、交通管制及交通改道。駕車人士請注意，警方將在實施封路的地區採取嚴格執法行動，包括重覆票控及拖走違例停泊的車輛。由於預計屆時大圍區的交通將會十分繁忙，前往車公廟的公眾人士應盡量乘搭公共運輸工具。