【馬鞍山雙屍】兇案房間塵埃飛揚　電炮鑿爛牆　紅油打交叉

馬鞍山馬錦街9號屋苑薈朗一單位，豬年大年初一(昨日，2月5日)晚上揭發一宗雙屍命案，案中兩名死者，分別為姓吳(29歲)男子及姓張(25歲)女子。 據知兩人為情侶，已拍拖多年，踏入談婚論嫁的階段，均從事資訊科技行業；他們在上址同居數載，該單位由吳與父母持有。資料顯示，該單位於2016年以436萬多元購入。

案發現場位於馬鞍山薈朗。(魯嘉裕攝) 消息稱，姓吳29歲男死者，原本前晚(年卅晚，2月4日)返家與家人吃團年飯，但他並無出席，父母感奇怪。直至昨晚(大年初一)上門拍門，卻無人應門，父母遂找來鎖匠上門開鎖，但單位大門及房門皆反鎖。 消息稱，兩幢門後面，更被人以鋁金屬片加螺絲封住，鎖匠最後要爆門進入，惟發現男事主在房門後上吊、女事主則在床上昏迷，頭部溢血。救援人員到場，證實兩人已經畢命。據知，女事主與家人已失去聯絡數天，她身上有利器傷痕，頭部有懷疑撞牆的傷痕。 消息稱，涉事房間塵埃飛揚，牆壁被人鑿爛，有很多個窿；此外，牆上有很多由紅油髹成的大交叉，而且牆上有血漬，懷疑是女事主遭撞牆的位置。而警方在單位內起出一個電炮(即「手提撞擊式破碎機」)、相信是鑿爛牆壁的工具；警方在單位內檢獲多把刀，但暫仍未確定哪件才是兇器。另外，警員在單位內檢獲約100張、每張投注額100元的六合彩券，據知該期的派彩金額為5,000多萬港元。 據悉，警方在房內尋獲一把鎅刀，刀片染紅，但初步相信是紅油漬，並非血液。據透露，兩人事發前並無感情或財務問題，事發起因警方正在徹查，至於為何要在牆上鑿窿及油交叉、是否兇案發生後有人失控造成，則仍等候調查人員了解。警方初步將案件列作「兇殺及自殺」案跟進。

警方檢走較剪、摺刀、鎅刀及鋁金屬片等返署調查。(陳永武攝)

沙田警區助理指揮官(刑事)警司陳昕表示，報案人於昨晚6時半左右，未能進入上址單位及聯絡兒子，於是自行僱用鎖匠開門入屋，發現房間內有人上吊，遂於晚上8時半向警方報案。上址面積約300呎，一房一廳，開放式廚房及露台。

事發時，大門及房門均反鎖，及被人以鋁金屬片及螺絲封實。29歲姓吳男事主，被發現用攀山繩在房門後的門框位置，懸在一個晾衣架吊頸；而25歲姓張女事主，則在床上昏迷，身中多刀，包括背、雙臂、及面等，其中左邊面部的刀傷長達5至6吋。此外，女死者頸上有勒過痕跡，相信遭人以麻繩勒過。現場遺下大量血跡。

陳指，經法醫初步檢驗，兩名死者均死去約1至2日。由於上址開了冷氣，因此並未嚴重發臭。警方在現場檢走一把6吋長的摺刀(刀鋒長2吋)、一把較剪、一把鎅刀，至於哪一把是兇器，則要法醫深入檢驗確定。此外，警方將鋁片、螺絲及麻繩、攀山繩等帶走化驗。

此外，警方亦在現場找到電炮、電鑽等工具，牆上亦有鑽孔及油漆，經調查後相信是戶主自行造成，但是否與案件有關，則仍需深入調查。