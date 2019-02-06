【初二開年】壓價不遂　牛頭角奇女子大鬧花店　掃場摧花揮摺櫈

色澤鮮艷的鮮花可以點綴空間，為家居增添節日氣氛；不過牛頭角花店的鮮花慘遭破壞，初二提早「開年」。今日早上，一名中年女子懷疑因講價爭執，與店主爭執並「辣手摧花」，大鬧花店，橫掃花枝，附近商販抱不平介入，最後警察到場，女子賠錢了事。

今（6日）是大年初二，早上9時37分，一名全身身穿黑色衣的女子到牛頭角道120號一間花店選購鮮花，卻不慎碰撞花朵，並要求店主以低價售出鮮花。年紀老邁的花店店主不忿其壓價行為，與她發生爭執。怎料女子情緒激動，大鬧花店，高舉花瓶再摔在地上、用腳橫掃放在路邊的花瓶，使花店對出的行人路「橫屍遍野」。

女子高舉摺櫈意圖擲向魚販。(巴打絲打 Facebook Club) 「唔好恰老人家」 女子為花店「開年」的行為引來大批市民圍觀，更有人將涉事片段上傳至Facebook群組。從片段所見，該名女子站在遍地鮮花的地上，不斷揮動一束鮮花跟男店主理論時，一名魚販疑看不過眼，上前向女子表示：「唔好恰老人家」，女子突然情緒激動，拿起一個花瓶企圖襲擊魚販，又不停將擲鮮花、花瓶扔出馬路，高呼：「我嚟買嘢佢唔賣俾我」，語畢又手舞足蹈地喃喃自語。她更走至馬路旁高舉一張摺櫈打算擲向魚販，魚販即從她手中搶走摺櫈，旁觀市民不禁表示：「又擲呀？十大武器之一呀！」。其後，女子手拎一束鮮花，洋洋自得地離去。

數名市民不忿女子惡行，要求該名婦女要待警察到場，紛紛上前截停她。惟婦女不斷揮動手上的鮮花，直至走到附近屋邨的便利店，警察才到場處理事件。拍攝短片者指，該名女子的行為讓他看不過眼，「唔做你生意咪走，唔好搞人哋個檔口」。最後，在警察的勸戒下，該名女子賠償花店的損失。事發中，無人受傷，案件列糾紛處理。

女子大鬧花店影片截圖：